كابيلو : ريال مدريد سينفق 500 مليون يورو هذا الصيف

ميزانية ضخمة لإعادة تصحيح مسار النادي الإسباني

أكد فابيو كابيلو المدير الفني الأسبق لريال مدريد، أن النادي الإسباني يمتلك ميزانية تصل إلى 500 مليون يورو لإنفاقها الصيف القادم.

ريال يعاني من نتائج محبطة هذا الموسم، حيث خرج من جميع البطولات بعد رحيل مدربه زين الدين زيدان، ليقوم باستعادة الفرنسي مرة أخرى قبل نهاية الموسم ببضعة أسابيع.

تشيلسي يستقر على خليفة هازارد

العديد من الصحف تؤكد استعداد ريال لصيف ناري، سيقوم فيه بالعديد من التعاقدات الكبيرة، باستقدام أسماء أبرزها إدين هازارد ونيمار وبول بوجبا.

وقال كابيلو عن هذه الإمكانية:"كنت في برشلونة وأخبروني أن ريال مدريد لديهم ميزانية قدرها 500 مليون يورو".

إبسويتش البطل والبصق مباح - كيف تغيرت كرة القدم منذ المرة الأخير لتوتنهام في نصف نهائي الأبطال؟

وأضاف:"قلت لهم هل هذا صحيح؟ قالوا نعم والإجابة من مصدر يعرف الكثير جداً عن ريال مدريد".

جدير بالذكر أن الإيطالي سبق وأن قام بتدريب ريال على فترتين الأولى في 1996 والثانية بموسم 2006/2007، فاز خلالهما بالدوري الإسباني مرتين.