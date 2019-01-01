كابيلو: رونالدو أصبح بطيئاً

رونالدو عاد للمشاركة مع يوفنتوس

علق المدرب الإيطالي المخضرم فابيو كابيلو على أداء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مواجهة فريقه يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال، وقال إنه يفتقد للسرعة.

وعاد رونالدو للمشاركة مع البيانكونيري بعدما غاب عن المواجهة الماضية أمام أتالانتا، ولعب 90 دقيقة في انتصار يوفنتوس على الفريق الإسباني بهدف نظيف.

وقال كابيلو مع "سكاي": "رونالدو فقط السرعة والقدرة على الانطلاق، هناك لقطة لمرتدة في الماضي كان ليذهب بها على المرمى، ولكن هنا المدافعان لحقا به".

وأضاف: "داخل منطقة الجزاء لايزال الأفضل، ولكن يعاني من الرقابة، لو كنت أدربه سأجعله يلعب في المركز الذي يشغله الآن".

اللقطة التي يقصدها كابيلو كانت في الشوط الثاني عندما لاحت فرصة انفراد للبرتغالي من نصف الملعب، ولكن انطلاقته نحو المرمى شهدت لحاق المدافعين به على حدود منطقة الجزاء.

ساري: رونالدو يتحسن وديبالا هو العامل الفارق

ولاقى النجم البرتغالي في المباراة تحية ومساندة كبيرة من جمهور السيدة العجوز بعد معاناته من الإصابة في الفترة الأخيرة، والتي أثرت على مشاركته بشكل مستمر.

وضمن يوفنتوس العبور للدور التالي في المسابقة الأوروبية، كما ضمن صدارة المجموعة بغض النظر عن مباراة الجولة الأخيرة مع باير ليفركوزن.