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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

كابيلو: بيرنارديسكي جيد ولكن أزمته في التردد

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كابيلو يتحدث حول أزمة نجم يوفنتوس بيرنارديسكي الأبرز

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

أبدى فابيو كابيلو المدرب الإيطالي المخضرم إعجابه بالجيل الجديد لمنتخب إيطاليا، وخص بالذكر نيكولو زانيولو ونيكولو باريلا، وأبدى تحفظًا على بيرنارديسكي.

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وسيلعب منتخب إيطاليا أولى مبارياته في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020  مساء اليوم السبت أمام نظيره المنتخب الفنلندي.

وقال كابيلو لراديو ديجاي: "أنا حقًا أحب باريلا، ولكن زانيولو كان مذهلًا نظرًا لسرعة تطوره واكتسابه للخبرة وانعكاس ذلك عليه كلاعب في وقت قياسي"

وأضاف: "أما عن بيرنارديسكي فإنه يمتلك العديد من الإمكانيات ويمكنه تقديم أشياء رائعة، ولكنه في نفس الوقت يجب أن يلمس الكرة مرات أكثر، إنه يبتعد كثيرًا عن الكرة وهذا أمر غير إيجابي"

وتابع: "الرؤية والموهبة شيء لا يشترى ولا يتم اكتسابه، إنها أشياء إما تكون لدى الفرد منذ ولادته وإما لا، لا تكتسب إطلاقًا بالمحاولات"

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يذكر أن كابيلو كان قد طالب بيرنارديسكي من قبل بالتعلم من زملائه أصحاب الخبرة في يوفنتوس، حتى لا تضيع موهبته بدون فائدة.

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