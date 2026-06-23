كابو فيردي ضد المملكة العربية السعودية: نظرة مسبقة على كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المجموعة 8 إن آر جي

ستنطلق مباراة الرأس الأخضر ضد المملكة العربية السعودية في 26 يونيو 2026 الساعة 20:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

خلفية المباراة

استمرت القصة الخيالية لكابو فيردي عندما حقق المنتخب المشارك لأول مرة في البطولة تعادلاً بنتيجة 2-2 أمام أوروغواي، بعد تعادله بنتيجة 0-0 مع إسبانيا، أحد المرشحين للفوز باللقب قبل انطلاق البطولة. وهذان انتصاران كبيران حقًا للدولة الأرخبيلية التي يقدر عدد سكانها بـ 525,000 نسمة. قدم الحارس فوزينها البالغ من العمر 40 عامًا أداءً مذهلاً أمام إسبانيا، حيث أنقذ سبع كرات، لكن أوروغواي سجلت هدفين من التسديدتين الوحيدتين اللتين وصلتا إلى المرمى.

وتحتل السعودية المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة حصلت عليها من التعادل 1-1 مع أوروغواي. ثم خسرت 4-0 أمام إسبانيا. وتدرك الرأس الأخضر أن نقطة واحدة أخرى ستكون كافية لضمان التأهل إلى دور الـ16 إذا فازت إسبانيا على أوروغواي في المباراة الأخرى، كما أن الفوز على السعودية سيضمن لها التأهل بغض النظر عما سيحدث في المباريات الأخرى. التاريخ ينتظر فريقاً استحوذ على قلوب الملايين حول العالم.

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أبرز لاعبي الرأس الأخضر ومدربهم

تألق المهاجم دايلون ليفرامينتو بتسجيله أربعة أهداف في التصفيات، بما في ذلك أهداف حاسمة ضد أنغولا والكاميرون، ليحتل صدارة قائمة هدافي المجموعة بالتساوي مع لاعب آخر. يقود الرأس الأخضر المدرب واللاعب السابق بيدرو ليتاو بريتو، المعروف بلقب «بوبيستا». يتولى بريتو دفة القيادة منذ عام 2020، وسيعتمد على تشكيلة دفاعية منضبطة إذا أراد فريقه تحقيق مفاجأة أو اثنتين في القارة الأمريكية. أثبت حارس مرمى تشافيس المخضرم فوزينها جدارته أمام إسبانيا في الجولة الأولى، مما أدى إلى ارتفاع عدد متابعيه على إنستغرام من 40 ألفاً إلى أكثر من 15 مليوناً في غضون أيام قليلة.

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اللاعبون الرئيسيون والمدرب في المنتخب السعودي

كان القائد المخضرم سالم الدوسري هو صانع الفوز في ذلك الانتصار الشهير على الأرجنتين عام 2022. ولا يزال اللاعب الذي حصل مرتين على لقب أفضل لاعب آسيوي محور هذا الفريق بفضل مهاراته الفنية على الجانب الأيسر. وسيتولى لاعب خط وسط القادية موسى الجوير (22 عامًا) زمام الأمور في قلب خط الوسط. الظهير الأيمن لنادي لينس، سعود عبد الحميد، هو اللاعب الوحيد في التشكيلة السعودية الذي يلعب كرة القدم على مستوى الأندية خارج البلاد. يقود المنتخب السعودي المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، الذي تم تعيينه بموجب عقد يمتد حتى يوليو 2027، وتولى مهامه قبل شهرين فقط من انطلاق البطولة.

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التشكيلة المتوقعة لـ كابو فيردي

فوزينها؛ موريرا، لوبيز، بورجيس، كابرال؛ بينا؛ مينديز، أركانجو، مونتيرو، رودريغيز؛ بنشيمول.

التشكيلة المتوقعة للمنتخب السعودي

الأويس؛ عبد الحميد، العمري، لاجامي، التمباكتي، الحربي؛ الجوير، الخيباري، الدوسري، الدوسري؛ البريكان.

قائمة الرأس الأخضر المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: فوزينها (تشافيس)، مارسيو روزا (مونتانا)، سي جي دوس سانتوس (سان دييغو).

المدافعون: ستوبيرا (تورينسي)، روبرتو لوبيز (شامروك روفرز)، جواو باولو (إف سي بي إس)، ديني (الباتا)، لوغان كوستا (فياريال)، ستيفن موريرا (كولومبوس كرو)، واغنر بينا (طرابزونسبور)، سيدني لوبيز كابرال (بنفيكا)، كيلفين بيريس (إس جي كيه).

لاعبو الوسط: جاميرو مونتيرو (بي إي سي زفول)، كيفن بينا (كراسنودار)، ديروي دوارتي (لودوجوريتس)، تيلمو أركانجو (فيتوريا غيماريش)، لاروس دوارتي (أكاديمية بوسكاس)، يانيك سيميدو (فارينسي).

المهاجمون: رايان مينديز (إغدير)، غاري رودريغز (أبولون ليماسول)، ويلي سيميدو (أومونيا)، جوفاني كابرال (إستريلا أمادورا)، جيلسون تافاريس (أكرون تولياتي)، دايلون ليفرامينتو (كاسا بيا)، هيليو فاريلا (مكابي تل أبيب)، نونو دا كوستا (إسطنبول باشاك شهير).

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تشكيلة المنتخب السعودي المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: محمد العويس (الأولى)، نواف العقيدي (النصر)، أحمد الكسار (القدسية).

المدافعون: عبد الإله العمري (النصر)، حسن تامباكتي (الهلال)، جهاد ثكري (القدسية)، علي لاجامي (الهلال)، حسن كاديش (الاتحاد)، سعود عبد الحميد (لانس، معار من روما)، محمد أبو الشمات (القدسية)، علي مجراشي (الأهلي)، موتب الحربي (الهلال)، نواف بوشال (النصر)، سلطان الغنام (النصر).

لاعبو خط الوسط: محمد كانو (الهلال)، عبد الله الخيباري (النصر)، زياد الجوهاني (الأهلي)، ناصر الدوسري (الهلال)، مصاب الجوير (القدسية)، علاء الحاجي (نيوم)، سالم الدوسري (الهلال)، خالد الغنام (الاتفاق)، أيمن يحيى (النصر).

المهاجمون: فراس البريكان (الأهلي)، صالح الشهري (الاتحاد)، عبد الله الحمدان (النصر).

أخبار الفريق والتشكيلة

لم يعلن بوبيستا، مدرب الرأس الأخضر، عن أي إصابات أو إيقافات قبل المباراة، ولم يتم تأكيد التشكيلة المحتملة في هذه المرحلة. وبالنظر إلى أداء فريقه في مرحلة المجموعات، من المتوقع أن يختار بوبيستا تشكيلة مشابهة لتلك التي تعادلت مع أوروغواي وصمدت أمام إسبانيا. سيتم إضافة المستجدات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

كما لم يؤكد مدرب المنتخب السعودي جورجيوس دونيس التشكيلة أو يعلن عن أي إصابات جديدة. سيحتاج الفريق إلى استعادة توازنه سريعًا بعد الهزيمة الثقيلة أمام إسبانيا، وسيتطلع دونيس إلى رد فعل قوي من لاعبيه. سيتم تقديم المزيد من أخبار الفريق فور توفرها.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى الحالي

كان منتخب الرأس الأخضر من أكثر الفرق ثباتًا في الأداء خلال مرحلة المجموعات، حيث حقق تعادلين وثلاثة انتصارات في آخر خمس مباريات خاضها. وكانت آخر نتيجة حققها التعادل 2-2 مع أوروغواي في 21 يونيو، وهي المباراة التي تمكن فيها من تعويض تأخره ليحصد نقطة. وقبل ذلك، تعادل الفريق مع إسبانيا بدون أهداف في مباراته الافتتاحية بكأس العالم يوم 15 يونيو. وفي المباريات الودية التي خاضها قبل البطولة، فاز على برمودا 3-0 وعلى صربيا 3-0، وتعادل 1-1 مع فنلندا. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل الرأس الأخضر تسعة أهداف واستقبل ثلاثة، مع الحفاظ على شباكه نظيفة في مباراتين متتاليتين أمام إسبانيا والسنغال، مما يؤكد قوة تنظيمه الدفاعي.

أما سجل السعودية الأخير فيبدو صعبًا. فقد حققت في آخر خمس مباريات فوزًا واحدًا وتعادلين وهزيمتين. وكانت آخر نتيجة لها هي الخسارة 4-0 أمام إسبانيا في 21 يونيو، وهي أكبر هزيمة لها في مرحلة المجموعات. وتعادلت 1-1 مع أوروغواي في مباراتها الافتتاحية بكأس العالم، وفازت على بورتوريكو 3-0 في مباراة ودية قبل البطولة. الهزائم أمام إسبانيا والإكوادور، إلى جانب التعادل مع السنغال، جعلت إجمالي الأهداف التي سجلتها السعودية أربعة أهداف، بينما استقبلت شباكها سبعة أهداف خلال سلسلة المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

لا توجد مواجهات مباشرة مسجلة بين الرأس الأخضر والمملكة العربية السعودية في مجموعة البيانات المتوفرة. وستكون هذه المباراة في دور المجموعات بكأس العالم في هيوستن هي الأولى بين البلدين.

الترتيب

في المجموعة H، تحتل الرأس الأخضر المركز الثالث والمملكة العربية السعودية المركز الرابع قبل الجولة الأخيرة من المباريات.