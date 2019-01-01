كابوس نوفمبر أم تخبط ساري .. أين الخلل في موسم رونالدو مع يوفنتوس؟

نظرة على مشوار رونالدو مع ساري

صحيح عاد كريستيانو رونالدو لهوايته المفضلة بالفتك بشباك المنافسين في آخر مباراتين أمام ساسولو ولاتسيو، لكن ما زال يكافح للظهور بقميص يوفنتوس بنفس النسخة المخيفة التي رسمها لنفسه في سنواته الأخيرة مع ريال مدريد.

ومن سوء طالع صاروخ ماديرا، أن عودته للأهداف جاءت في أسوأ فترات يمر بها الفريق منذ تولي ماوريسيو ساري المهمة، بالتعادل مع ساسولو بهدفين لمثلهما في الجولة قبل الماضية، ثم السقوط بالثلاثة أمام النسور ردًا على هدفه الوحيد للبيانكونيري.

والقاسم المشترك بين رونالدو بنسخته الحالية وكابوس نوفمبر، الذي خرج منه بلا أهداف مع اليوفي، أنه ليس كريستيانو الريال ولا حتى ذاك الوحش الذي يطل علينا في كل توقف دولي بالقميص رقم 7 البرتغالي، فقط نسخة عالقة بين رونالدو ومانشستر ورونالدو مدريد.

نلاحظ أنه في إستراتيجية ساري، يركض بشكل مبالغ فيه في مناطق بلا قيمة، ويضطر في أحيان كثيرة لاستعراض مهاراته بالمراوغة على الأطراف، كما فعل أمس في عرضيته النموذجية التي أهدرها بيرنارديسكي بغرابة برأسه وعلى بعد خطوة من منطقة الست ياردات.

بينما مع زين الدين زيدان في ولاية احتلال أوروبا 3 مواسم متتالية، كان يكتفي بالجري في آخر 20 متر في الملعب، كان الفريق يفعل كل شيء في الثلث الأخير من الملعب ليضع أمامه الكرة على طبق من فضة داخل منطقة الجزاء سواء بعرضية أو تمريرات أرضية.

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في حين مع ساري، يعتبر جزءًا من المنظومة الجماعية، التي تنتهي في جُل الأوقات عند جونزالو هيجواين أو باولو ديبالا، وبالعودة بالذاكرة إلى الوراء لأقل من 3 سنوات –أي بعمر أقل-، كان أحيانًا يلمس الكرة مرتين أو ثلاثة طوال شوط، لكن في المحصلة هاتريك أو هدفين على أقل تقدير.

ما يظهر أن كريستيانو في واد وساري في واد، أنه أكثر من قام بمحاولات على مرمى المنافسين في الدوريات الأوروبية الكبرى، بإطلاق 28 تسديدة بين القائمين والعارضة و21 في الخارج، من مشاركته في 12 مباراة، بمعدل 150 دقيقة، لكن المحصلة 7 أهداف فقط، وهو رقم كان أحيانًا يسجله في مباراتين بالقميص الملكي.

ما يبدو واضحًا، أن ساري "العنيد" بحاجة لإعادة النظر في توظيفه لرونالدو، ومراجعة طريقة تعامل زيدان معه، ليبقى واقفًا على قدميه، بدلاً من الصورة المأساوية التي كان عليها في الشوط الثاني أمام لاتسيو، أما الاستمرار في إجهاده بهذه الطريقة مع اقترابه من كسر حاجز الـ35 عامًا، فلن يصب في مصلحة الطرفين.

ومن حسن حظ المدرب أنه ما زال أمامه وقته الكافي لإقناع الجماهير بأسلوبه الذي يجمع بين الكرة الحديثة وأصالة الكرة الإيطالية، والذي جاء من أجله ليخلص المشجعين من رتابة الأداء مع أليجري، وفي أكثر من مناسبة وعد بظهور بصمته مع بداية العام الجديد، فهل سيتحسن وضع الدون بعد أن يضع ساري يديه على الخلطة السحرية؟ أم سيواصل عنده وتعود التوترات بينهما من جديد؟ هذا ما سنعرفه في الأسابيع القليلة القادمة.