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عاش ديزيري دوي، مهاجم باريس سان جيرمان، عطلة نهاية أسبوع مدمرة، بعدما اقتحم متسللون حديقة منزله بعد ساعات قليلة فقط من تعرضه لقطع في الرباط الصليبي لركبته اليمنى. فبعد إصابته التي ستبعده حتى نهاية الموسم خلال الفوز 3-2 على نيس خارج الديار يوم السبت في الدوري الفرنسي، عاد الدولي الفرنسي إلى منزله ليجد الشرطة تطوّق مقر إقامته في أورجيفال.

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الشرطة تطوّق منزل اللاعب في أورجيفال

وفقًا لما أوردته صحيفة لو باريزيان، عاد دوي من كوت دازور خلال ليلة السبت إلى الأحد ليجد عناصر من الشرطة أمام منزله الواقع في مقاطعة إيفلين. وكان عدد من المتسللين قد دخلوا حديقة منزل دوي، لكنهم تراجعوا عن محاولتهم ولاذوا بالفرار عندما أدركوا وجود أشخاص في الداخل. ولم يتمكن اللصوص من اقتحام المنزل، فيما لم يُكشف عن أي تفاصيل إضافية حول ملابسات الحادثة.

النادي يشدد الإجراءات الأمنية بعد المحنة

وجاءت محاولة الاقتحام لتتوّج يومًا لا يُنسى للدولي الفرنسي في 21 نوفمبر، إذ كان قد عاد لتوه من مباراة خارج الديار في جوف الليل، بعدما تأكدت أسوأ مخاوفه بشأن ركبته اليمنى. وبحسب الصحيفة الباريسية اليومية، سارع باريس سان جيرمان إلى تشديد الإجراءات الأمنية حول منزل دوي لحمايته في أعقاب هذه المحنة المؤلمة، عبر تخصيص فريق مراقبة يهدف إلى منع أي محاولات اقتحام أخرى بينما يركز اللاعب على تعافيه.

وانهالت رسائل الدعم من مختلف أرجاء عالم كرة القدم عقب إعلان التشخيص الرسمي يوم الأحد. ومن بين من تواصلوا معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المهاجم السابق لباريس سان جيرمان نيمار، الذي نشر رسالة علنية مقتضبة دعا فيها دوي إلى "البقاء قويًا".

إصابة قاسية تفسد الفوز على نيس

بدأ الكابوس المزدوج لدوي على أرض الملعب خلال فوز باريس سان جيرمان على مضيفه نيس في الجولة الحادية عشرة. فبعدما سجل هدفًا في الدقيقة 32 منح به الضيوف التقدم 2-1، تعرض لالتواء في ركبته اليمنى بعد دقائق قليلة دون أي احتكاك أثناء حمايته للكرة، واضطر إلى مغادرة الملعب على نقالة وهو يبكي.

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وأكد باريس سان جيرمان رسميًا في 22 نوفمبر أن المهاجم تعرض لقطع في الرباط الصليبي الأمامي، في ضربة موجعة تبعده عن الملاعب حتى نهاية موسم 2026-27. ويضع غيابه الطويل المدرب لويس إنريكي أمام نقص حاد في الخط الهجومي، لا سيما أن زميله المهاجم خفيتشا كفاراتسخيليا يغيب حاليًا هو الآخر بسبب تمزق الرباط الصليبي الأمامي .

جراحة بانتظار المهاجم الفرنسي المصاب

ومن المقرر أن يخضع دوي لعملية جراحية قبل نهاية نوفمبر، ليبدأ رحلة تأهيل طويلة بعيدًا عن الملاعب. ومع غياب دوي وكفاراتسخيليا لفترة طويلة، بات لزامًا على إنريكي إعادة تشكيل خط هجوم باريس سان جيرمان على وجه السرعة للحفاظ على طموحات الفريق محليًا وأوروبيًا. وفي الأثناء، سيواصل فريق الأمن التابع للنادي مراقبة منزل اللاعب لضمان تعافيه في هدوء.