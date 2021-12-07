كابوس دفاعي أمام تشافي قبل مواجهة بايرن ميونخ

أزمة جديدة تواجه تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، قبل المواجهة الحاسمة ضد بايرن ميونخ، غدًا الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

برشلونة يحل ضيفًا على النادي الألماني، في الجولة الأخيرة لدور المجموعات، طمحًا في الفوز من أجل التأهل إلى دور الـ16.

المدافع الإسباني جوردي ألبا أثار بعض الشكوك حول جاهزيته، بعد شعوره بانزعاج عضلي خلال الخسارة من ريال بيتيس هذا الأسبوع.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن الحالة البدنية لألبا تثير القلق داخل الجهاز الفني لبرشلونة قبل لقاء بايرن.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب للاختبار، خلال الجلسة التدريبية التي سيجريها الفريق مساء اليوم الثلاثاء.

وستحكم حالة ألبا بعد هذا المران على إمكانية ظهوره ضد بايرن، بعد غيابه عن التدريبات طوال اليومين الماضيين.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني بالمجموعة الخامسة بدوري الأبطال بـ7 نقاط، مقابل 5 لبنفيكا الثاني و15 لبايرن المتصدر.

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