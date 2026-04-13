كابوس حقيقي: نجم أياكس يتم حمله خارج الملعب إثر إصابة مروعة

اضطر مايلو فان دير لانس إلى الانسحاب مبكراً من المباراة بين جونغ أياكس وتوب أوس. تعرض قائد جونغ أياكس لإصابة في كاحله وتم نقله من الملعب على نقالة.

تأخر جونغ أياكس في النتيجة بعد 49 دقيقة من المباراة بهدف سجله ليونيل ميغيل. وفي ظل هذه النتيجة 0-1، وقعت الكارثة على المدافع المركزي.

نجح فان دير لانس في الدقيقة 69 من المباراة في صد تسديدة من سيرينيه دوكوري. تعرض المدافع عندها لإصابة قوية من مهاجم توب أوس وسقط على كاحله. بعد علاج استمر لعدة دقائق، تم نقل فان دير لانس على نقالة.

وقد خاض المدافع البالغ من العمر 19 عاماً، وهو من مدينة دلفت، 24 مباراة هذا الموسم في دوري كيوكن كامبيون، كما تم اختياره عدة مرات ضمن تشكيلة الفريق الأول لأياكس.



