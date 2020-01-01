كابوس برشلونة في مواجهة كبير إيطاليا الجديد .. لمن الكلمة العليا؟

مواجهة منتظرة في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بين أتالانتا وفالنسيا، فمن يفرض نفسه على تلك المواجهة؟

يحل فريق فالنسيا ضيفًا على نظيره أتالانتا في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الخميس المقبل في المباراة التي تقام على ملعب الأخير.

المواجهة لو كانت قد جاءت في وقت آخر أو موسم مختلف لربما كانت ستمر مرور الكرام، ففالنسيا متخبط منذ عدة سنوات بالرغم من حصوله على لقب الكأس مؤخرًا، وأتالانتا كان مجرد فريق ينجو من الهبوط بأعجوبة قبل مواسم قليلة.

أما هذا الموسم ففالنسيا يدخل المواجهة وهو بطل كأس ملك إسبانيا عن جدارة بعدما تفوق على برشلونة في المباراة النهائية، ويقدم مستويات طيبة في بطولة الدوري.

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تفوق فالنسيا على برشلونة في الكأس كاد أن تكرر في الدوري بثنائية نظيفة كادت تتحول لرباعية تاريخية لولا تدخل تقنية الفيديو وإنقاذها لصورة النادي الكتالوني.

وبالمثل لفريق أتالانتا الذي فرض اسمه في السنوات القليلة الماضية على الجميع في الدوري الإيطالي وحصل على المركز الثالث بالموسم الأخير.

يدخل فريق فالنسيا تلك المواجهة وهو في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة ولا يفصله عن مقاعد الأبطال سوى فارق الأهداف مع فياريال.

أما أتالانتا فبعد سلسلة من النتائج الإيجابية كان آخرها الفوز على فيورنتينا وروما نجح مؤخرًا في الانفراد بالمركز الرابع برصيد 45 نقطة.

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طفرة أتالانتا يقودها المدرب جيان بييرو جاسبيريني الذي يدرب الفريق منذ يونيو 2016 وعلى يده أصبح لنادي مدينة بيرجامو شخصية واضحة وشكل قوي في الدوري الإيطالي.

أما فالنسيا فيقوده ألبيرت سيلاديس منذ سبتمبر الماضي ويقدم مستويات طيبة للغاية رفقة الخفافيش، حيث خاض 31 مباراة حتى الآن فاز في 14 منهم وتعادل في تسعة.

فهل يفرض الخفافيش أنفسهم على مواجهة يوم الخميس أمام أتالانتا الشهير بالقديسين أم يكون للفريق الإيطالي كلمة أخرى كما فعل أمام كبار السيري آ.