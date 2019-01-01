كاباييرو: أشكر كيبا على مساندته لي

حارس مرمى تشيلسي ويلي كاباييرو يشيد بزميله كيبا

فيسبوك تويتر محمد عماد

أشاد ويلي كاباييرو حارس مرمى فريق تشيلسي بالدعم الذي تلقاه من زميله كيبا في المباراة التي فاز فيها البلوز على ضيفه توتنهام هوتسبر بثنائية مقابل لا شيء، والتي استضافها ملعب ستامفورد بريدج.

وخاض الحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو المباراة بدلًا من الحارس الأساسي كيبا، وذلك بعد أن افتعل الأخير مشكلة مع مدرب الفريق ماوريسيو ساري عندما رفض تبديله في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية أمام مانشستر سيتي، والذي انتهى بخسارة الفريق اللندني بركلات الترجيح.

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وعن مشاركته قال الحارس الأرجنتيني كاباييرو في تصريحاته لقناة بي تي سبورت: "كيبا لم يهتم بما حدث، الجميع في الفريق كان على أهبة الاستعداد للمشاركةـ كيبا كان رائعًا في مساندتي اليوم".

كما أضاف حارس البلوز: "لقد تعلم مما حدث وكلنا نتعلم، وأنا أشكره على مساندتي لي اليوم".