كاباك : ليفربول فريق طفولتي وفان دايك هو الأفضل في العالم

يريد التعلم من المدرب يورجن كلوب

أكد أوزان كاباك مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، أن انتقاله لصفوف الريدز، كان بمثابة الحلم الذي تحول إلى حقيقة هذا العام.

ليفربول يعاني من أزمة دفاعية محتدمة هذا الموسم، بعد إصابة جو جوميز وفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب، وإمكانية عدم ظهور أي منهم مرة أخرى حتى يونيو القادم.

وهو الأمر الذي دفع الريدز للتعاقد مع كاباك على سبيل الإعارة من شالكه، مع إمكانية ضمه بشكل نهائي بعد نهاية الموسم.

ومن جانبه قال كاباك عن هذه الخطوة:"ليفربول هو فريق طفولتي، لذلك كنت أرغب دائمًا في القدوم إلى هذا النادي واللعب بهذا الملعب المذهل، إنه حلم بالنسبة لي والآن أصبح حقيقة".

وأضاف للموقع الرسمي لليفربول:"أتطلع إلى العمل مع المدرب يورجن كلوب، إنه أحد أفضل المدربين في العالم وسمعت الكثير من الأشياء الجيدة عنه، لذلك أريد التعلم منه".

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وتابع:"بالنسبة لي فيرجيل فان دايك هو المدافع الأفضل في العالم، يقدم مستويات مبهرة خلال السنوات الماضية، يتمتع بالقوة والسرعة والذكاء وأراه بمثابة المثل الأعلى والقدوة".

وفي نهاية حديثه أشار صاحب الـ20 سنة إلى رغبته في التطور والتحسن مع ليفربول، والحصول على المزيد من الدقائق هذا الموسم.

يذكر أن كاباك ليس المدافع الوحيد الذي ضمه ليفربول في يناير الماضي، حيث تعاقد كذلك مع بن ديفيس من نادي بريستون مقابل 1.85 مليون يورو.