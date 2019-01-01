كأن شيئًا لم يكن! - عواد يتراجع عن هجومه على أحمد ناجي

حارس الوحدة غضب ثم هدأ فجأة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يبدو أن غضب محمد عواد؛ حارس المرمى المصري المحترف في صفوف الوحدة السعودي، من استبعاده من المشاركة مع منتخب الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية 2019، كانت لحظات انفعالية، تراجع عنها.

الجهاز الفني للفراعنة بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، أعلن ظهر اليوم الثلاثاء، قائمة المنتخب الأولية التي ستستعد للبطولة القارية، وشهدت استبعاد حارس الوحدة. (طالع القائمة)

بعد أن هاجم الحارس مدربه في المنتخب أحمد ناجي، فور إعلان القائمة، بسبب ترشيحه للأهلي وفي الأخير عدم ضمه (طالع ما كتبه)، عاد بعدها وطرح عدة تساؤلات.

وعاد بعدها وطرح عدة أسئلة على ناجي، منها أنه جعله يتدرب تحت قيادة في نهاية موسمه مع الوحدة، كي تكون فترة تأهيل له لكأس الأمم، فلماذا استبعده في الأخير؟ (طالع ما كتبه)

لكن عواد حذف كافة التغريدات، التي هاجم بها مدرب حراس الفراعنة، دون توضيح الأسباب.

يذكر أن الفراعنة يستعدون للمشاركة في كأس الأمم، حيث يقعون في مجموعة واحدة مع زيمبابوي والكاميرون والكونغو.

وتقام البطولة على أرض مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.