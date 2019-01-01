كأس ملك إسبانيا| ريال مدريد يمر بخسارة أمام ليجانيس

الخسارة غير كافية لإقصاء الملكي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

حقق ليجانيس فوزاً لا يكفي على ضيفه ريال مدريد بهدف نظيف في إياب دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا.

بدأ ليجانيس بتشكيل مكون من: كويلار - خوانفران - بوستينزا - أوميرو - سيوفاس - كرافيتس - إيراسو - ريسيو - جومباو - سابين - برايثوايت اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

حوار جول - دييجو بلاسينتي عن عملية تطوير الكرة الأرجنتينة ولقب الدوري التاريخي مع بوردو

ريبيري ينضم لمارادونا ومورينيو وأشهر الاعتداءات اللفظية

فيما دفع ريال مدريد بكل من: نافاس - أودريوزولا - فاران - ناتشو - ريجيلون - كاسيميرو - فالفيردي - مارسيلو - لوكاس - فينيسيوس - إيسكو

في الدقيقة 26 أطلق سابين تسديدة رأسية قوية مرت بجوار القائم، رد عليها إيسكو في الدقيقة 29 برأسية أخرى فوق العارضة.

وفي الدقيقة 30 نجح مارتين برايثوايت في تسجيل أول الأهداف، بعد أن عادت إليه الكرة لينهيها من موقع قريب.

وفي الدقيقة 41 حاول فينيسيوس جونيور إدراك التعادل بعد تلقيه للتمريرة، ولكن تسديدته مرت بجوار القائم.

ومع انطلاق الشوط الثاني حل داني سيبايوس بدلاً من سيرجيو ريجيلون، بينما أتى أرنايز دياز خوسيه في الدقيقة 63 بدلاً من جيرارد جومباو.

على الناحية الأخرى أتى كريستو رامون بدلاً من إيسكو في الدقيقة 68، ثم حل يوسف النصيري بدلاً من أوناي بوستينزا في الدقيقة 70.

أخيراً انضم جوناثان سيلفا إلى المباراة بدلاً من فاسيل كرافيتس في الدقيقة 75، فيما اختتم الملكي تبديللاته بنزول براهيم دياز بدلاً من لوكاس فاسكيز.

واصل ليجانيس كونه الأخطر والأقرب للتسجيل، ولكن دون جدوى، ليمر ريال مدريد بمجموع المباراتين (3-1) بعد فوزه ذهاباً 3-0.