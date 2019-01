كأس ملك إسبانيا | أرقام قياسية لميسي وبرشلونة بعد الفوز على ليفانتي

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

برشلونة انتصر على ليفانتي بثلاثية نظيفة ليضمن التواجد في ربع نهائي كأس الملك.

ولم يخرج برشلونة من كأس الملك وتأهل في 22 دور إقصائي على التوالي منذ خروجه أمام ريال مدريد في نصف النهائي موسم 2012-2013.

ويعد البلوجرانا أول فريق في إسبانيا يتمكن من الحفاظ على هذه السلسلة.

خطوة أخرى نحو اللقب.. 🏆

22 - Barcelona have progressed 22 #CopadelRey Knock-Out rounds in a row in Copa del Rey, more than any other team ever. King pic.twitter.com/L82lX6iYsC — OptaJose (@OptaJose) January 17, 2019