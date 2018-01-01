كأس مصر - بتروجيت يقصي الجزيرة ويصعد لربع النهائي

ديربي بترولي بين بتروجيت وإنبي في ربع النهائي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

خطف بتروجيت بطاقة التأهل إلى دور ربع نهائي كأس مصر، بعدما تغلب على جزيرة مطروح بركلات الترجيح، في دور الـ16، على استاد الإسماعيلية.

الفريق البترولي تقدم أولًا في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول، بأقدام أحمد رؤوف من تسديدة رائعة.

وأدرك الجزيرة التعادل سريعًا بعد هدف بتروجيت بست دقائق، من رأسية قوية لأحمد رفعت.

أحمد رفعت يحرز هدف التعادل لفريق الجزيرة بمطروح فى مرمى بتروجت فى الدقيقة 14 من زمن المباراة

الجزيرة بمطروح 1

بتروجت 1#أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/xnUGSTHRKK — ON Sport (@ONsportEg) ١٨ ديسمبر ٢٠١٨

الوقت الأصلي والشوطان الإضافيان فشل بهما لاعبو الفريقين من ترجيح كفة أحدهما، ليلجأ إلى ركلات الترجيح.

وأهلت ضربات الترجيح بتروجيت إلى دور ربع النهائي، ليواجه إنبي في التاسع من يناير المقبل.