دوري أبطال العرب

كأس محمد السادس - الزوراء يفتتح مشواره بالفوز أمام هورسيد

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النسخة الجديدة من البطولة العربية انطلقت بالدور التمهيدي المؤهل لدور الـ32
زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

حقق الزوراء العراقي الفوز في أولى مباريات بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، أمام هورسيد الصومالي، بثنائية نظيفة، على المركب الرياضي محمد الخامس بالمغرب.

الفريق العراقي افتتح التهديف في اللقاء في الدقيقة 62 عن طريق علاء عباس من كرة ثابتة، ترجم بها سيطرة فريقه على المباراة بعدما فشل في فك التكتل الدفاعي الذي اعتمد عليه الفريق الصومالي.

وأضاف عبد الله عبد الأمير ثاني الأهداف برأسية  في الدقيقة 74 من عمر المباراة.

الفريقان يتنافسان ضمن المجموعة الأولى، التي تضم كذلك اتحاد طنجة المغربي والرفاع البحريني.

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ومن المقرر أن يلاقي الزوراء في الجولة المقبلة اتحاد طنجة، بينما يواجه هورسيد، الرفاع في 21 من الشهر الجاري.

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