كأس محمد السادس | فيديو - الجزيرة الإماراتي يعود بالفوز أمام النصر العماني

لقاء الإياب بين الفريقين من المقرر أن يُقام في 23 من الشهر الجاري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

عاد الجزيرة الإماراتي بالفوز أمام النصر العماني بهدف وحيد، على ملعب المجمع الشبابي بصلالة، ضمن ذهاب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

هدف اللقاء الوحيد جاء في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، بعدما تصدى إبراهيم بن صالح؛ حارس الفريق العماني، لتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكن الكرة ارتدت منه لتصل إلى زايد العامري، الذي ردها في الشباك بنجاح.

وأهدر الجزيرة فرصة هدف محقق مع بداية الشوط الثاني بعدما أرسل مراد باتنا عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، وصلت إلى الحارس، لكنه في ينجح في الإمساك بها، ووصلت إلى عبد الله رمضان، الذي سددها في اتجاه المرمى الخالي إلا أنها افتقدت للدقة ووصلت إلى مدافع النصر.

ومن المقرر أن يُقام لقاء الإياب في 23 من الشهر الجاري، على استاد محمد بن زايد بالإمارات، لحسم المتأهل لدور الـ16.