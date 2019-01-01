كأس محمد السادس | فيديو - الجزيرة الإماراتي يعود بالفوز أمام النصر العماني
عاد الجزيرة الإماراتي بالفوز أمام النصر العماني بهدف وحيد، على ملعب المجمع الشبابي بصلالة، ضمن ذهاب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".
هدف اللقاء الوحيد جاء في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، بعدما تصدى إبراهيم بن صالح؛ حارس الفريق العماني، لتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكن الكرة ارتدت منه لتصل إلى زايد العامري، الذي ردها في الشباك بنجاح.
بتمريرة من وسط 4 مدافعين من #عامر_عبدالرحمن..#زايد_العامري ينهيها بمتابعة مميزة ويسجل الهدف الأول في اللقاء لصالح #الجزيرة..#النصر_الجزيرة #كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/MgzjRpLYqX— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 14, 2019
وأهدر الجزيرة فرصة هدف محقق مع بداية الشوط الثاني بعدما أرسل مراد باتنا عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، وصلت إلى الحارس، لكنه في ينجح في الإمساك بها، ووصلت إلى عبد الله رمضان، الذي سددها في اتجاه المرمى الخالي إلا أنها افتقدت للدقة ووصلت إلى مدافع النصر.
ومن المقرر أن يُقام لقاء الإياب في 23 من الشهر الجاري، على استاد محمد بن زايد بالإمارات، لحسم المتأهل لدور الـ16.