كأس محمد السادس | البنزرتي يدمر فومبوني بسباعية في 34 دقيقة!

نتيجة كبيرة من الفريق التونسي..

سحق البنزرتي التونسي مضيفه فومبوني من جزر القمر بسبعة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بالبطولة العربية (كأس محمد السادس للأندية الأبطال).

تقدم سليم الجندوبي في الدقيقة الرابعة، تلاه مروان الصحراوي في الدقيقة الخامسة، ثم جمال الدين شتال في الدقيقة العاشرة بالهدف الثالث.

استمر الحفل بواسطة حسام الحباسي في الدقيقة 13، ثم أتى زياد العونلي بالخامس في الدقيقة 27، أخيراً عاد الجندوبي للتسجيل في الدقيقة 30، ثم أضاف الحباسي سابع الأهداف في الدقيقة 34.

تحولت المباراة لاحقاً إلى استعراض عديم الجدوى، بعد أن أنهاها الفريق التونسي عملياً في 10 دقائق، قبل أن يزيدها على مر 34 دقيقة إلى تلك النتيجة الضخمة.

وفي المجموعة ذاتها تغلب شبيبة الساورة الجزائري على أساس تيليكوم المنتمي لجيبوتي بهدف نظيف.

بذلك يتصدر البنزرتي مجموعته بـ6 نقاط، بفارق الأهداف عن شبيبة الساورة، فيما قبع تيليكوم وفومبوني في المركزين الثالث والرابع بلا نقاط.