كأس محمد الخامس - أولمبيك آسفي يجبر الاتحاد على التعادل في السعودية

الاتحاد يتعادل مع أولمبيك آسفي بهدف لمثله.

تعادل فريق نادي الاتحاد السعودي، مع ضيفه أولمبيك آسفي المغربي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما بذهاب ربع نهائي، ببطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

تقدم أولمبيك آسفي بالهدف الأول، في الدقيقة 28 من زمن المباراة، عن طريق اللاعب أيوب الكعداوي، بعد عرضية من الجهة اليسرى، وضعها بقدمه في المرمى.

وتعادل للاتحاد اللاعب عبد الإله المالكي في الدقيقة 47 من زمن المباراة، عن طريق رأسية، بعد كرة عرضية من الجهة اليسرى، وضعها في المرمى.

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وأهدر لاعبي الاتحاد العديد من الفرص، عن طريق البرازيلي رومارينيو، وسط تألق من دفاع الفريق المغربي وحارس مرمى الفريق.

وشهدت الدقيقة 90، إهدار عبد العزيز العرياني فرصة هدف، وذلك بعد تسديدة صاروخية، تصدى لها حارس أولمبيك آسفي ببراعة.

وبذلك يحتاج الاتحاد للفوز في مباراة الإياب المقرر لها يوم 15 فبراير القادم، بأي نتيجة، من أجل العبور إلى الدور النصف النهائي.