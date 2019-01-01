كأس قطر - الدحيل يؤزم موقفه بالتعادل والغرافة يحقق فوزه الأول

مبارسات الجولة الخامسة من الكأس تتواصل

واصل الدحيل نزيف النقاط في كأس نجوم قطر بالتعادل أمام العربي بثنائية لكل منهما، على ملعب حمد الكبير، بالجولة الخامسة من دور المجموعات.

الملك تقدم مبكرًا في الدقيقة الثانية بهدف خالد محمد صالح، لكن سرعان ما تعادل العربي بعدها بست دقائق بهدف محمد سالم.

ومع بداية الشوط الثاني، تقدم الدحيل للمرة الثانية، حيث سجل التونسي يوسف المساكني الهدف الثاني، العربي عاد وتعادل في الدقيقة 73 بهدف حمدي الحرباوي.

التعادل رفع رصيد الدحيل إلى النقطة الثالثة في المركز الخامس بالمجموعة الثانية، بينما ارتفع رصيد العربي إلى النقطة السابعة في المركز الثالث.

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وفي إطار الجولة نفسها، حقق الغرافة الفوز الأول له بالمجموعات أمام السيلية بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب سعود بن عبد الرحمن.

الدقيقة السابعة شهدت الهدف الأول للغرافة عن طريق علي العمري، وأدرك السيلية التعادل في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بهدف عبد الله العنزي.

وقبل نهاية المباراة بثماني دقائق، أحرز علي العمري الهدف الثاني له وللدحيل في المباراة، ليرتفع رصيد فريقه إلى النقطة الخامسة في المركز الرابع بالمجموعة الثانية، أما السيلية فيتذيل الترتيب بنقطة وحيدة.

في آخر مباريات هذه الجولة بالليلة، حقق الخور الفوز أمام قطر بهدف وحيد، على ملعبه.

هدف اللقاء سجله تياجو بريزا في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

بهذا الفوز، يقتسم الخور وقطر صدارة المجموعة الثانية بعشر نقاط، بينما يتفوق الخور بفارق الأهداف.