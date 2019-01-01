كأس خادم الحرمين - العدالة والفيحاء وضمك يتأهلون بانتصارات سهلة

تعرف على نتائج مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين

أقيمت مباريات اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بثلاث مواجهات، العدالة ضد الروضة، والفيحاء أمام الدرع، وضمك استضاف الجيل.

العدالة تمكن من الفوز على الروضة بثمانية أهداف مقابل لاشيء، باللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي.

سجل كاروليس أندريا لاعب العدالة 5 أهداف في المباراة، جاء في الدقائق الرابعة و32 و 34 و 45 و 61.

وتمكن أحمد الناظري من تسجيل هدفًا في الدقيقة 51، وحسين العيسى هدفًا بالدقيقة 78، وعبد الرحمن القوسيمي لاعب الروضة سجل هدفًا في مرماه.

وحقق فريق الفيحاء انتصارًا كبيرًأ على درع بخمسة أهداف دون مقابل، حيث تقدم أحمد بامسعود بالهدف الأول في الدقيقة الثامنة.

وأضاف روني فرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 18، قبل أن يسجل صامويل أوسو الهدف الثالث بالدقيقة 56 من زمن المباراة.

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غسان القرشي لاعب الدرع، سجل هدفًا في مرمى فريقه عن طريق الخطأ بالدقيقة 66، قبل أن يسجل روني فرنانديز الهدف الخامس في الدقيقة 80.

وتأهل ضمك بعد الفوز على الجيل بهدفين مقابل هدف واحد، بالمباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

تقدم سامي النجعي بالهدف الأول لضمك بالدقيقة 35، قبل أن يضيف زميله زيزينهو الهدف الثاني بالدقيقة 40 من زمن المباراة.

وقلص الفارق اللاعب خالد الدوسري لفريق الجيل، في الدقيقة 86، ليحيي آمال فريقه في التعادل، ولكن المباراة انتهت لصالح ضمك.