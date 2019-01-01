كأس خادم الحرمين الشريفين | الوحدة وأحد لدور الـ16 بعد مباريات صعبة

نتائج اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين

افتتح أحد والوحدة قائمة المتأهلين لدور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد نجاحهما في تخطي الأخدود والخليج على الترتيب.

وبدأت اليوم مرحلة دور الـ32 من كأس الملك، وفي اللقاء الأول تمكن أحد من هزيمة الأخدود خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف واحد، ولم تكن المباراة سهلة على الفريق الناشط في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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إذ وجد نفسه متأخرًا عند الدقيقة الـ52 بهدف مهند مبارك السالم لأصحاب ملعب نجران، لكنه عادل النتيجة عند الدقيقة الـ65 بواسطة عبد المجيد درويش عريشي والذي أضاف الهدف الثاني عند الدقيقة الـ80 بعد طرد لاعب الأخدود علي هادي حكمي بـ7 دقائق.

وفي مباراة استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة نجح الوحدة في هزيمة ضيفه الخليج بهدف دون رد أحرزه يوسف نياكاتي بعد مضي ساعة من اللعب تقريبًا.

وتُستكمل بقية مباريات تلك المرحلة على مدار الأيام القادمة، وفي أبرزها يلعب النصر يوم الجمعة ضد البكيرية، وفي نفس اليوم يلتقي النجوم مع الأهلي، فيما يلعب السبت الهلال ضد الجبلين والصفا ضد الاتحاد.

وتُلعب مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين حاليًا استغلالًا لتوقف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين حتى العاشر من ديسمبر الجاري، ذلك نظرًا لمشاركة المنتخب السعودي في كأس الخليج العربي 24 المقام حاليًا في قطر.