كأس تونس – النجم يسحق واحة قبلي والترجي يقلت من جرية بركلات الترجيح

النجم والترجي إلى دور الثمانية من كأس تونس

فيسبوك تويتر بلال محمد

حجز كلاً من الترجي والنجم الساحلي، مقاعدهم في دور الثمانية من كأس تونس، بعج تغلبهم على كلٍ من جمعية جرية، وواحة قبلي في دور الـ 16 من البطولة على الترتيب.

النجم الساحلي نجح في تخطي نظيره واحة قبلي، بخمسة اهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب قبلي.

حازم الحاج حسن افتتح التسجيل للنجم في الدقائق 2 و21، وسجل ماهر حناش الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بتقدم النجم بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني وبعد ثلاث دقائق من بدايته سجل مرتضى بن وناس الهدف الرابع، وفراس بالعربي اتم خماسية النجم في الدقيقة 62، وسجل بسام بن صالح هدفاً حفظ ماء الوجه لأصحاب الأرض في الدقيقة 72.

يراوغ - يمر - يمتع - يسدد - يسجل - يحتفل👏



🌟 سجّل هدفين مع @DuhailSC في @QSL أمام أم صلال ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية.⚽️⚽️#سوبر_جول لهذا الأسبوع هو الخـــــــــــــــطــــــــــــــيـــــــــــــــر نجم أسود الأطلس يوسف العربي! 🇲🇦



تهانينًا @elarabiyoussef 🎉 pic.twitter.com/ibC4E6vQfL — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 22, 2019

وفي المباراة الأخرى تخطى الترجي نظيره جمعية جرية بركلات الجزاء بنتيجة 8/7، بعد نهاية الوقت الأصلي والوقت الإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وسجل عبد العزيز غبارو الهدف الأول للترجي في الدقيقة 58 عن طريق النيران الصديقة، قبل ان يتعادل وائل بن رمضان في الدقيقة 73.

ومن المنتظر ان تُستكمل باقي مباريات دور ال 16 من البطولة، أيام الثلاثاء 26 مارس الجاري، والثلاثاء 2 أبريل القادم.