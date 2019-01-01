كأس تونس – الصفاقسي يقتل أحلام نجم المتلوي والأفريقي والنجم في ربع النهائي

مباراة مثيرة بين الأفريقي والنجم الساحلي في ربع نهائي كأس تونس

فيسبوك تويتر بلال محمد

حسم كلاً من الصفاقسي والأفريقي، تأهلهما إلى دور الثمانية من بطولة كأس تونس على حساب الملعب التونسي، ونجم المتلوي على الترتيب.

المباراة الأولى حسمها الإفريقي لصالحه بهدف نظيف سجله أسامة الدراجي، في المباراة التي جمعت الفريقين على الملعب الأوليمبي برادس.

المباراة الثانية بين الصفاقسي الملعب التونسي، كانت أكثر إثارة حيث افتتح الصفاقسي التهديف في الدقيقة 10 عن طريق فراس شواط، الذي غادر الملعب بالبطاقة الحمراء بعد هدفه بدقيقة.

وفي الدقيقة 49 من المباراة، تمكن سيف الدين بن عكرمي تسجيل هدف التعادل لصالح الملعب التونسي، وقبل نهاية المباراة بسبع دقائق، حصل محمد صالح المهذبي على بطاقة حمراء من صفوف الملعب التونسي، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وفي الدقيقة الأخيرة من الأشواط الإضافية علاء الدين المرزوقي، هدف تأهل الصفاقسي إلى دور الثمانية من البطولة.

ومن المنتظر أن تقام مباريات ربع النهائي، يوم الأحد 21 أبريل الجاري، حيث سيلعب الإفريقي مع النجم الساحلي والصفاقسي أمام قوافل قفصة.