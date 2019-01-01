كأس الملك | فيديو - الفيصلي والفيحاء يتأهلان لدور الـ16 والتقدم يقصي أحد

التقدم الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية أحدث المفاجأة وصعد لدور الـ16

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

استكملت اليوم الثلاثاء، مباريات دور الـ32 بكأس خادم الحرمين الشريفين، والتي شهدت صعود ثلاثة فرق جديدة لدور الـ16 هم: الفيصلي والفيحاء والتقدم.

المباراة الأولى، شهدت تأهل الفيصلي بصعوبة أمام الخليج، بفوزه عليه بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

الخليج تقدم أولًا في الدقيقة 69 بهدف رائع بأقدام حسين القيد من تسديدة مقوسة من الجهة اليمنى بمنتصف الملعب، خدعت حارس الفيصلي وسكنت الشباك من فوقه.

وفي الدقيقة 80، أدرك كالديرون التعادل للفيصلي بعد مراوغة مدافعي الخليج، ثم وضع الكرة على يسار حارس المرمى، ليلجأ الفريقان للأشواط الإضافية لحسم المتأهل لدور الـ16.

ونجح الكويتي فهد الأنصاري في الصعود بالفيصلي للدور المقبل بهدف في الدقيقة 105 من كرة ثابتة.

وفي المباراة الثانية، فاز الفيحاء أمام وج بهدف وحيد، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 29 بأقدام ماجد النجراني من خطأ فادح لمدافع وج، الذي تباطأ في التخلص من الكرة أمام مرماه، ليضغط عليه النجراني ويسددها في الشباك.

أما المباراة الثالثة، فشهدت إقصاء التقدم لفريق أحد، بهزيمته بثنائية نظيفة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

الهدف الأول للتقدم سجله أنس الصبياني بعدما استلم بينية رائعة في الدقيقة السابعة، وانطلق مسددًا إياها على يمين حارس أحد.

وفي الدقيقة 54، أضاف عبد الله حضرتي الهدف الثاني للتقدم من ضربة جزاء، ليصعد بفريقه لدور الـ16.