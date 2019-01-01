كأس الملك - النصر إلى نصف نهائي البطولة برباعية في الجيل

العالمي إلى نصف نهائي كأس الملك

فيسبوك تويتر بلال محمد

نجح النصر في حسم تأهله إلى نصف نهائي كأس الملك برباعية نظيفة، في شباك الجيل، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الملك فهد الدولي.

فهد الجميعة افتتح أهداف اللقاء في الدقيقة 15 من الشوط الأول، بعد خطأ من الدفاع داخل منطقة منطقة الجزاء، ليقابلها الجميعة بتسديدة في المرمى.

وقبل نهاية المباراة بربع ساعة، استطاع بيتروس ماثيوس إضافة الهدف الثاني للنصر، ليضع العالمي قدماً في نصف نهائي البطولة.

وفي الدقيقة 86، أضاف عبد الرزاق حمد الله الهدف الرابع للنصر من علامة الجزاء، بعدما وضع الكرة بقوة في يمين المرمى.

ومن عرضية أرضية في الوقت بدل الضائع من المباراة، أضاف بيتروس الهدف الرابع للنصر، قابلها بتسديدة أرضية في الشباك.