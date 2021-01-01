مفاجأة مدوية .. فيفا لم يعتمد بطولة كأس العرب!

فيفا اعتمد النسخة القادمة من كأس العرب، لكن صحيفة سعودية تكشف عن مفاجأة مودية

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن مفاجأة مدوية تخص اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لبطولة كأس العرب للمنتخبات، والتي تُعد كُبرى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم.

فيفا كان قد قرر اعتماد كأس العرب 2021 خلال اجتماعه في مارس الماضي، والتي من المقرر أن تُلعب خلال الفترة من الأول حتى الـ18 من ديسمبر القادم وتضم 16 منتخبًا عربيًا.

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وستتأهل المنتخبات العربية الـ10 الأفضل في تصنيف الفيفا مباشرة إلى البطولة، فيما سيخوض 12 منتخبًا عربيًا تصفيات لتأهل 6 منهم.

الرياضية أوضحت في نسختها الصادرة صباح اليوم أن فيفا لم يعتمد بطولة كأس العرب للمنتخبات، بل اعتمد فقط النسخة القادمة من البطولة باعتبارها بديلة عن بطولة كأس القارات التي ألغيت، وللوقوف على جاهزية قطر لاستضافة كأس العالم 2022.

يُشار إلى أن بطولة كأس العرب انطلقت في لبنان عام 1963 وقد لُعبت منها 9 نسخ آخرها كان في السعودية عام 2012، ومن المقرر أن تُسحب قرعة النسخة القادمة يوم غدٍ الثلاثاء في الدوحة.