كأس العرب للشباب | فيديو .. مصر والجزائر إلى نصف النهائي

شباب الفراعنة ضربوا طاجيكستان بثلاثية والجزائر أطاحت بالمغرب

نجح المنتخب المصري تحت 20 عامًا في مواصلة منافساته بكأس العرب للشباب، إذ تأهل لدور نصف النهائي، بعدما تغلب على طاجيكستان بثلاثية نظيفة، على استاد القاهرة الدولي.

أحداث مباراة وطاجيكستان:

شباب الفراعنة وصلوا لمرمى ضيوفهم في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول، بعدما وصلت تمريرة بينية إلى أحمد شريف داخل منطقة الجزاء، سددها مباشرةً في المرمى.

وأضاف أحمد حواش الهدف الثاني من رأسية، بعدما استقبل عرضية من الجهة اليسرى، من كرة ثابتة، نفذها ماجد هاني علي، في الدقيقة 36.

ومع مرور دقيقتين من عمر الشوط الثاني، جاء ثالث الأهداف، من رأسية أخرى من يوسف محمد، بعدما استقبل عرضية رائعة من أحمد نادر حواش، الذي راوغ مدافع طاجيكستان بشكل أكثر من رائع.

وشهدت المباراة إصابة قوية للاعب المنتخب المصري عبد الرحمن رشدان، الذي سقط في التحام قوي، ليتطلب الأمر نقله إلى المستشفى.

أهداف مباراة مصر 3 - 0 طاجيكستان

بطولة كأس العرب للناشئين#ONTime_Sports pic.twitter.com/DA8ynnvcI5 — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 29, 2021

من سيواجه المنتخب المصري في نصف النهائي؟

بهذا الفوز صعد شباب الفراعنة بقيادة مديرهم الفني محمود جابر إلى نصف النهائي، ليواجهوا الفائز من مواجهة السنغال والسعودية.

مباراة الأخضر وأسود التيرانجا، من المقرر أن تقام غدًا الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت العاصمة المصرية "القاهرة"، والسادسة بتوقيت السعودية.

أحداث مباراة الجزائر والمغرب:

وفي إطار الدور نفسه، خطف المنتخب الجزائري بطاقة التأهل بركلات الترجيح أمام المغرب، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

شباب أسود الأطلس سجلوا أولًا في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول، من ضربة جزاء سددها محمد رديد بنجاح، لكن في الدقيقة 3+90، أشعل محاربو الصحراء اللقاء، بإدراك التعادل، بعدما أُرسلت عرضية من الجهة اليسرى، لحق بها ريان دهيليس؛ لاعب الخضر، قبل أن تخرج إلى ضربة مرمى، لتصل سهلة إلى سامي ماهور، ويضعها في المرمى.

احتكام الفريقين لركلات الترجيح، منحت بطاقة التأهل لشباب الجزائر، إذ فازوا بنتيجة 4-3.

ركلات الترجيح بين المغرب والجزائر في بطولة كأس العرب للناشئين

فوز المنتخب الجزائري بنتيجة 4 - 3#ONTime_Sports pic.twitter.com/2Bffx8pr1r — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 29, 2021

من ستواجه الجزائر في نصف النهائي؟

بهذا الفوز من المقرر أن تلتقي الجزائر في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة تونس وجزر القمر، التي ستقام على استاد القاهرة الدولي.

المباراة من المنتظر أن تقام في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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