كأس العرب – تونس والمغرب يحسمان الصدارة والعراق والبحرين في الوصافة

المنتخب التونسي يحسم صدارة المجموعة الأولى والمغرب يحقق العلامة الكاملة.

اختتمت مباريات المجموعتين الأولى والثانية، ببطولة كأس العرب تحت 20 عامًا، بأربع مواجهات، حيث واجه تونس نظيره الكويت، والمغرب أمام مدغشقر، والعراق أمام موريتانيا، والبحرين أمام جيبوتي.

المجموعة الأولى:

تعادل المنتخب التونسي مع نظيره الكويتي بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد.

سجل هدف تونس اللاعب فاروق الميموني في الدقيقة 36 عن طريق ركلة جزاء، ليتعادل المنتخب الكويتي في الدقيقة 83 من زمن المباراة.

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وفي مباراة أخرى، حقق العراق الفوز على موريتانيا بهدفين دون رد، أحرز الأول المختار بلال في مرماه عن طريق الخطأ، ليضيف رضا فاضل الهدف الثاني بالدقيقة 85.

المنتخب التونسي حسم صدارة المجموعة لصالحه بـ7 نقاط، والعراق ثانيًا برصيد 4 نقاط، ثم موريتانيا بثلاث نقاط، والكويت رابعًا بنقطتين.

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المجموعة الثانية:

انتصر المنتخب المغربي على نظيره مدغشقر بهدفين مقابل هدف واحد، حيث تقدم عمر العمراني في الدقيقة 51، وتعادل أرنود لمدغشقر في الدقيقة 76، ثم أضاف المبارك المهدي الهدف الثاني لأسود الأطلس بالدقيقة 86 عن طريق ركلة جزاء.

وفاز البحرين على جيبوتي بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود بنادي النصر، الأهداف جاءت في الدقيقة 33 و 40 للبحرين، وهدف جيبوتي في الدقيقة 60.

المغرب حسم صدارة المجموعة لصالحه برصيد 9 نقاط، البحرين في المركز الثاني بـ6 نقاط، مدغشقر ثالثًا برصيد 3 نقاط، جيبوتي أخيرًا بدون نقاط.