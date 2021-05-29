رئيس ويفا يرد بصرامة على اقتراح السعودية بخصوص كأس العالم

السعودية تقدمت باقتراح لإقامة المونديال كل عامين بدلًا من أربعة

حسم ألكساندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم موقف ويفا مبكرًا من اقتراح السعودية إقامة بطولة كأس العالم كل عامين بدلًا من أربعة، وذلك خلال تصريحات له لصحيفة ريكورد البرتغالية.

كأس العالم القادم سيُقام عام 2022 في قطر، وستقام نسخة 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، وقد اقترحت السعودية إقامة نسخة عام 2028 والبدء بلعب البطولة كل عامين، كما كشفت مصادر صحفية عن نية المملكة التقدم بملف استضافة مونديال 2030.

ماذا قال تشيفرين عن لعب كأس العالم عام 2028؟

الرجل الأهم في ويفا أكد معارضته الكاملة لاقتراح السعودية، مؤكدًا أن الدول الأوروبية لن تُشارك في كأس العالم حال أقيم عام 2028.

مضيفًا "هي فكرة غير عقلانية ومستحيلة تمامًا، النسخة القادمة من كأس العالم ستُقام عام 2022 ومن ثم هناك نسخة 2026، عام 2028 ستُقام كأس الأمم الأوروبية، إن لعب المونديال في هذا العام فالمنتخبات الأوروبية لن تُشارك، وكذلك دول أمريكا الجنوبية لن تلعب لأنها ستكون مشغولة بكوبا أمريكا".

أضاف "دون منتخبات أوروبا وأمريكا الجنوبية، هل مازالت بطولة كأس عالم؟ لا أعلم لم نحن بحاجة لهذا. إن كانت لديك رغبة في إجراء دراسة جدوى ولديك المال اللازم لذلك، حسنًا .. لكن الفكرة مستحيلة مع هذه الأجندة للبطولات".

أتم "تخيل ما الذي قد يحدث للاعبين إن لعبوا بطولة مجمعة لمدة شهر سنويًا، هم يتعرضون للكثير من الإصابات حاليًا لأنهم يلعبون كثيرًا والجدول مزدحم تمامًا. هي فكرة سياسية لكن لا أساس لها على أرض الواقع".

ما هو موقف فيفا من اقتراح السعودية؟

وافقت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم في اجتماعها الأخير على الاقتراح السعودي بتكليف الإدارة التنفيذية لدى فيفا لإجراء دراسة جدوى حول إمكانية إقامة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين بدلًا من أربعة.

ووافق 166 عضوًا على الاقتراح فيما رفضه 22.

السعودية ليس أول من اقترح إقامة المونديال كل عامين

كان السويسري جوزيف بلاتر رئيس فيفا السابق قد اقترح إقامة المونديال كل عامين قبل عقدين من الزمن تقريبًا، وعادت الفكرة للظهور من جديد عام 2018 بعدما طرحها الباراجواني أليخاندرو دومينيجيس رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية ونائب رئيس فيفا.

وقد روج للفكرة كذلك آرسين فينجر المدير الفني التاريخي لآرسنال والمسؤول عن تطوير الكرة في فيفا حاليًا، وذلك خلال تصريحات له في مارس الماضي.

اقرأ أيضًا |