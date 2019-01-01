كأس العالم 2022: كيف سيُلعب في وجود 48 منتخب؟ ومن قد يساعد قطر على تنظيم البطولة؟

أكد كبار المسئولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنهم بصدد دراسة فكرة التوسع في مونديال قطر 2022، فهل تنجح فكرة وجود مضيفين إضافيين للبطولة؟

يبدو أن عشاق كرة القدم على موعد مع بعض التفاصيل الجديدة في ما يخص نظام بطولة كأس العالم والتي ربما تشهد الكثير من التغييرات في النسخة المقبلة التي ستستضيفها قطر في عام 2022، حيث أقر اجتماع مسئولي الفيفا في شهر مارس الحالي بقيادة رئيسه "إنفانتينو" أن هناك دراسة جدوى تم توزيعها على كل الأعضاء في ما يتعلق بأن يشارك في المونديال المقبل حوالي 48 فريق.

وبهذا قد نشاهد النظام الجديد للبطولة مبكراً في نسخة 2022 بدلاً من انتظار عام 2026 والتي كان المقرر لها أن تكون بداية انطلاق مسابقة كأس العالم بمشاركة 48 فريقاً وسيتم العمل مع قطر من أجل تحديد إمكانية تنفيذ هذه الفكرة من عدمها في انتظار رد الدوحة وهل إذا ما كانت ستتقدم بأي اقتراحات خاصة بالتوسيع أم لا لمجلس الفيفا وذلك في الصيف المقبل.

كيف يمكن لكأس العالم أن يتكون من 48 فريقاً؟ وما هي الدول التي قد تساعد قطر على استضافة البطولة في حال الموافقة على التوسع، هذا ما سنجيب عنه في هذا التقرير.

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كم عدد المنتخبات التي ستتواجد في كأس العالم 2022؟

لطالما كان كأس العالم يتكون من 32 فريقاً منذ نسخة 1998 وقد يستمر ذلك حتى 2022 إذا لم يجد أي جديد ويتم التوسع في نظام البطولة واعتماد مشاركة 48 فريقاً، في غضون شهرين سيتضح كل شئ وسنعرف إذا ما كانت تلك الاقتراحات سيتم تنفيذها أم لا وذلك في اجتماع الفيفا المقرر انعقاده يوم 5 يونيو المقبل في باريس.

من المفترض أن يتم الإعلان عن جدول مباريات التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 في يوليو المقبل، أي ثلاث سنوات قبل انطلاق النهائيات، لذا فسيكون هناك القليل من الوقت من أجل إعادة تنظيم المباريات إذا ما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم زيادة المشاركين إلى 48 فريقاً وهنا تظهر فائدة دراسة الجدوى التي من شأنها أن تجد أفضل طريقة لتنفيذ هذا التغيير.

ما هو نظام مونديال 2022 في حال مشاركة 48 فريقاً؟

هذه ليست المرة الأولى التي يقرر فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم زيادة عدد المشاركين في البطولة كما يوضح الرسم البياني الموجود في الصورة، بدايةً من تأهل 13 منتخباً فقط في أول نسخة من البطولة قبل أن تحدث عدة قفزات في نقاط مختلفة خلال القرن العشرين، في الفترة ما بين 1954 و1978 تضمن كأس العالم 16 فريقاً وفي الفترة ما بين 1982 و1994 ارتفع عدد المشاركين إلى 24 فريقاً بينما زاد العدد مرة آخرى في أخر ست بطولات إلى 32 فريقاً.

يبدو أن هناك فكرة عن شكل البطولة في حال ضمت 48 فريقاً بسبب القرار المسبق من الاتحاد الدولي لكرة القدم بهذا التوسع في نسخة 2026 التي ستستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك وفيها سيتم تقسيم عدد المنتخبات إلى 16 مجموعة وستحتوي كل منها على ثلاثة فرق.

سيتأهل أول وثاني المجموعة إلى مراحل خروج المغلوب التي ستبدأ بدور الـ32، دور الـ16، ربع النهائي، نصف النهائي ومن ثم المباراة النهائية

التصفيات المؤهلة

تعني مشاركة 48 منتخباً في كأس العالم زيادة عدد المتواجدين بواقع 16 فريقاً وهو الرقم الذي سيرتفع في التصفيات المؤهلة للبطولة، وفي الجدول أدناه عدد المتأهلين من كل قارة لكأس العالم.

الاتحاد عدد الفرق المؤهلة للمشاركة عدد الفرق المتأهلة عدد الفرق المتأهلة سابقاً آسيا 46 8 4.5 أفريقيا 54 9 5 الكونكاف 35 6 3.5 أمريكا الجنوبية 10 6 4.5 أوقيانوسيا 11 1 0.5 أوروبا 55 16 13 المُلحق - 2 -

سيتمتع كل اتحاد قاري بعدد ممثلين أكبر في كأس العالم وللمرة الأولى في التاريخ سيتمكن فريق واحد على الأقل من اتحاد أوقيانوسيا من المشاركة في المونديال، كما ستتنافس ستة منتخبات على مركزين مؤهلين للبطولة في مباريات الملحق مع فريق واحد من كل اتحاد "باستثناء أوروبا" ستذهب أخر مباريات الملحق لفريق من اتحاد البلد المستضيف للبطولة.

قد يختلف ذلك قليلاً في بطولة 2022 ولكنه مؤشر قوي على كيفية نجاحها.

ما هي البلدان التي قد تساعد قطر على استضافة مونديال 2022؟

البحرين

الكويت

عمان

السعودية

الإمارات

أشارت العديد من الدراسات إلى أن تنظيم بطولة سيشارك فيها 48 منتخباً سيعني الحاجة إلى بلد أخرى لمساعدة المستضيف الرئيسي للمسابقة ، وبالنسبة لقطر في 2022 فهناك العديد من الدول المرشحة للتواجد في تلك التوسعة المحتملة، وهم :

بسبب بعض المشاكل السياسية بين قطر وهذه الدول تحديداً فلا يمكن اعتبارها شريك مثالي إطلاقاً بعد أن ساءت العلاقات بينهما في 2017 وانهارت تماماً فتم فرض قيود شديدة على النقل البري، الجوي والبحري من وإلى قطر وعليه من الطبيعي أن يكون من الصعب على الجمهور السفر من إحدى هذه الدول إلى آخرى، لذا يعتبر الفيفا اشتراك البحرين، السعودية أو الإمارات مع قطر في تنظيم كأس العالم 2022 هو تحدي صعب للغاية.

لهذا يعتبر الكويت وعمان هما الخياران المنطقيان لمشاركة قطر في استضافة كأس العالم 2022 في حال زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 فريق، إلا إذا حدث ذوبان مفاجئ لتلك الدول التي فرضت حصارها على قطر، ما يميز هاتين الدولتين هما خبرتهما الكبيرة في استضافة البطولات الكبرى سابقاً مما يجعلهما شريكاً مميزاً لقطر.

حيث سبق للأزرق الكويتي استضافة كأس الخليج أربع مرات أخرها في 2017-2018 والتي فازت بها عمان بالإضافة إلى كأس أمم آسيا في 1980 بينما سبق لعمان استضافة كأس الخليج في ثلاث مناسبات.

متى ستقام بطولة كأس العالم 2022؟

لأول مرة منذ قرن تقريباً، ستقام نهائيات كأس العالم في فصل الشتاء بدلاً من الصيف وذلك في نسخة 2022 التي ستُلعب بقطر حيث ستبدأ البطولة في 21 نوفمبر وتستمر حتى 18 ديسمبر، ويعود سبب التغيير إلى إرتفاع درجات الحرارة بشكل كبير للغاية في الخليج في الصيف، حيث تكون بمعدل 40 درجة في شهري يونيو ويوليو، وهو ما سيجعل إقامتها في هذه الفترة غير ملائم إطلاقاً.