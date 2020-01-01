كأس العالم 2022 - بيان قطري للرد على الاتهامات الأمريكية

بيان هام من اللجنة العليا للمشاريع والإرث

أصدرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم استضافة كأس العالم 2022 في قطر، بيانًا بشأن ما تردد مؤخرًا حول شرعية الحصول على حق التنظيم.

وجاء البيان على النحو التالي: "أعربت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن تنظيم استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، عن نفيها القاطع لجميع الادعاءات التي وردت في الملفات القضائية التي نشرها الادعاء الأمريكي في 6 أبريل 2020، والتي جاءت في إطار قضية منفصلة مطولة لم يكن فحواها عملية تقديم ملفات الترشح لاستضافة بطولتي كأس العالم 2018 و2022".

وأضاف البيان: "وبالرغم من الاستمرار في توجيه اتهامات مزعومة لملف دولة قطر طوال السنوات الماضية، لم يتم حتى الآن تقديم أي دليل يثبت عدم نزاهة هذا الملف لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، أو عدم توافقه مع كافة لوائح وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم الصارمة والخاصة بملفات الترشح لاستضافة البطولة".

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وتابع البيان: "وبدورها، تؤكد اللجنة أنها التزمت وبشكل قاطع بجميع القوانين واللوائح الخاصة ذات الصلة بعملية تقديم ملفات بطولتي كأس العالم 2018 ز2022".

وأردفت اللجنة: "سنتعامل مع أية ادعاءات مزعومة وغير مستندة على دليل بأعلى مستوى من الصرامة والحزم".