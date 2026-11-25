عاش منتخب مصر ليلة سعيدة؛ وذلك بحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، التي تستضيفها دولة قطر على أراضيها.

نعم.. تأهل مصر إلى الدور التالي في "مونديال قطر"؛ جاء بعد الفوز الكبير (4-1) ضد منتخب بنما، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وسجل رباعية مصر؛ كل من "يوسف عبدالله (هدفين)، خالد مختار ومحمد جمال"، في الدقائق 27 و48 و59 و77 تواليًا.

وبهذه النتيجة.. وصل منتخب مصر إلى نقطته السادسة، من انتصارين وهزيمة في 3 مباريات؛ محتلًا "المركز الثاني" في جدول ترتيب المجموعة الأولى، خلف اليونان "المتصدرة".

مونديال الناشئين.. مستقبل مصر في أمان ولكن!

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أثبت منتخب مصر للناشئين، خلال بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، أن مستقبل الفراعنة في أمان؛ من خلال مواصلة هذا الجيل الصغير تألقه، في عام 2026.

وتوج منتخب مصر للناشئين ببطولة كأس الخليج 2026، التي تمت دعوته للمشاركة فيها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر؛ وذلك بنتائج أكثر من رائعة، على النحو التالي:

* دور المجموعات: الفوز ضد السعودية (5-0)؛ ثم على الكويت (3-0) واليمن (5-1).

* دور نصف النهائي: الفوز على منتخب الصين (4-0).

* المباراة النهائية: الفوز (3-1) على منتخب الإمارات.

ثم شارك المنتخب المصري بعدها مباشرة، في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة؛ حيث خسر ضد اليونان (1-2) في الجولة الأولى من دور المجموعات، قبل الفوز على منتخبي قطر وبنما.

وبعيدًا عن النتائج؛ قدم المنتخب المصري مستويات ممتعة في كثير من مبارياته، وسط بروز العديد من الأسماء التي سيكون لها مستقبل كبير.

لكن رغم ذلك؛ دعونا نشير إلى بعض الملاحظات المهمة عن منتخب مصر للناشئين، أبرزها الآتي:

- أولًا: ضرورة التحسن دفاعيًا؛ حيث ظهرت بعض الهفوات والثغرات في مونديال قطر تحت 17 سنة.

- ثانيًا: ضرورة التعامل بشكل أفضل تكتيكيًا ضد المنتخبات الكبيرة، وخاصة الأوروبية؛ لأن الفوز على الفرق العربية والآسيوية والأمريكية ليس بالأمر الكافي.

أي إن ما يقدمه منتخب مصر للناشئين، في الفترة الأخيرة، يشعرنا بأن هناك جيلًا موهوبًا فعلًا؛ ولكنه يحتاج إلى انضباط تكتيكي أفضل، وتعلم كيفية التعامل مع جميع المدارس الكروية.

أحمد صفوت.. نجم جديد ينضم إلى كتيبة موهوبي الزمالك!

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كما ذكرنا.. قدم لنا منتخب مصر للناشئين الكثير من اللاعبين الموهوبين؛ على رأسهم أحمد صفوت، صانع ألعاب نادي الزمالك.

صفوت توج بجائزة أفضل لاعب في كأس الخليج؛ قبل أن يواصل تألقه في مونديال الناشئين، على النحو التالي:

* الجولة الأولى: صناعة هدف؛ في خسارة مصر (1-2) ضد منتخب اليونان.

* الجولة الثانية: تسجيل هدف وصناعة آخر؛ في فوز مصر (2-0) ضد منتخب قطر.

* الجولة الثالثة: صناعة هدف والتسبب في آخر؛ في فوز مصر (4-1) ضد منتخب بنما.

ولا يقتصر دور صفوت على المساهمات التهديفية فقط؛ فهو لاعب يستطيع قراءة الملعب بشكل رائع، مع ضرب دفاعات الخصم بتحركاته وتمريراته الدقيقة.

وبالتالي.. نستطيع القول إن الزمالك يمتلك جوهرة جديدة في صفوفه؛ لينضم إلى مجموعة من اللاعبين الشباب الذين بدأوا يظهرون مع المدير الفني الوطني معتمد جمال، أمثال:

- حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز.

- خط الدفاع: السيد أسامة، محمد إبراهيم، محمد فرج وأحمد خضري.

- خط الوسط: محمد السيد ومحمد حمد.

- خط الهجوم: معاذ إبراهيم.

كل هؤلاء اللاعبين من أبناء الزمالك؛ حيث يُنظر إلى الثلاثي "السيد، حمد وصفوت" تحديدًا، على أنهم قادة خط وسط القلعة البيضاء مستقبلًا.

الزمالك يسير على خطى برشلونة.. ولكن بشروط!

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استكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ يجب أن نطرح سؤالًا مهمًا، وهو: "هل تعرف سبب ظهور هذا الجيل الزمالكاوي الجديد مع المدير الفني الوطني معتمد جمال؟".

الإجابة هي أن الزمالك يعاني من أزمة مالية كبيرة، مع صدور حكم بمنعه من التعاقدات؛ الأمر الذي جعل معتمد يصعّد أكثر من لاعب شاب إلى الفريق الأول، مع منحهم فرصة الظهور في المباريات الرسمية.

وهذا يذكرنا بالعملاق الكتالوني برشلونة؛ الذي صنع جيلًا جديدًا من أبنائه - وهو الجيل الذي يقود الفريق إلى منصات التتويج الآن -، وذلك خلال فترة أزمته الاقتصادية الأخيرة.

ونحن هنا لا نقارن بين الناديين، فالفوارق كبيرة جدًا بالطبع؛ لكننا نشير إلى أن أزمة الزمالك المالية جعلته يعتمد على لاعبين موهوبين من أبنائه بالفعل - مثل برشلونة -، ولكنه يحتاج إلى التالي:

* أولًا: التخلص من أزمته الاقتصادية والإدارية تمامًا.

* ثانيًا: تأمين هؤلاء اللاعبين الموهوبين بعقود جيدة.

* ثالثًا: وضع خطة واضحة لهؤلاء اللاعبين.

وطالما الزمالك يعاني إداريًا وماليًا، فإنه سيظل مهددًا بخسارة مواهبه؛ خاصة في ظل القوة المالية للمنافسين، أمثال الأهلي وبيراميدز.

ولك أن تتخيل عزيزي القارئ؛ بعض البرامج المصرية بدأت تتحدث الآن عن إمكانية خطف الأهلي القاهري لأحمد صفوت، بسبب عدم قدرة الزمالك على تجديد عقده.

كما قيل إن بعض الأندية العالمية تتابع صفوت الآن، في بطولة كأس العالم للناشئين؛ وهو الأمر الذي سيكون عامل ضغط آخر على القلعة البيضاء، خلال الفترة القادمة.

لذا؛ لابد بالفعل على الزمالك أن يقوم بتأسيس شركة الكرة التي ستنعش خزينة النادي كثيرًا، ثم وضع خطة مع لاعبيه الشباب وتأمينهم بعقود جديدة.

وفي هذه الحالة فقط؛ قد نجد الزمالك يعود إلى عهده الجميل بالسيطرة على الألقاب، لأنه وقتها سيجمع بين أبنائه الموهوبين والصفقات المحلية والأجنبية.