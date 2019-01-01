كأس العالم للسيدات | حامل اللقب يُهين تايلاند، وهولندا تفوز في ال90

استهل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية للسيدات رحلة دفاعه عن لقبه المُفضل كأس العالم، ببعثرة نظيره التايلاندي بنتيجة من عصر قدم القدم القديمة، وصل قوامها لـ13 هدفًا مقابل لا شيء.

وأقيمت المباراة على ملعب "أوجست دولون"، في ختام مواجهات الجولة الأولى لدوري المجموعات، ولحساب المجموعة السادسة، التي تضم معهما السويد وتشيلي.

وتكفلت النجم الشهيرة اليكس مورحان بتسجيل خمسة أهداف بمفردها، بجانب هاتريك ميجان رابينوي، وبقية الأهداف جاءت عن طريق سامانثا ميويز (هدفان) وهدف لكل من ليندسي هوران، مالوري بف، وكارلي رويد.

بهذا الانتصار، يكون المنتخب الأمريكي قد احتل صدارة المجموعة، بفارق الأهداف عن المنتخب السويدي، الذي تغلب في أول السهرة على تشيلي بهدفين نظيفين.

🔵 هؤلاء هم أبرز المرشحين لخلافة ساري في تشيلسي 👨‍🏫 pic.twitter.com/L2Oj8ezv0o — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 11, 2019

وفي افتتاح مباريات اليوم الخامس للمونديال النسائي المقام في فرنسا، فازت هولندا على نيوزلندا بهدف نظيف، سجلته جيل رورد في الدقيقة 90، لتتساوى مع كندا في كل شيء في صدارة المجموعة الخامسة، بعد فوز ممثل أمريكا الشمالية على الكاميرون بنفس النتيجة مساء أمس.