كأس العالم للسيدات
كأس العالم للسيدات

كأس العالم للسيدات | السيطرة الأوروبية مستمرة لليوم الثاني على التوالي

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منافسات اليوم الثاني في مونديال السيدات في فرنسا تشهد استمرار للسيطرة الأوروبية على كافة المباريات والانتصارات.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

شهدت منافسات اليوم الثاني من كأس العالم للسيدات المقامة حاليًا في فرنسيا استمرار لحالة السيطرة الأوروبية على كافة نتائج المباريات.

جاء هذا بعدما نجح المنتخب الألماني في الفوز بهدف نظيف على نظيره الصيني سجلته جوليا جوين صاحبة الـ 19 عامًا في الدقيقة الـ 66 من تسديدة من خارج المنطقة سكنت الشباك على يمين حارسة المرمى الصينية.

ونجح المنتخب الإسباني للسيدات أن يقلب تأخره بهدف نظيف أمام منتخب جنوب افريقيا لفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

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الشوط الأول كان قد انتهى بتقدم المنتخب الجنوب افريقي بهدف لاعبته ثيمبي كجتلانا الذي جاء في الدقيقة ال25 من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء تعاملت معها حارسة إسبانيا برعونة.

وعادلت جينيفر هيرموسو النتيجة وتقدمت من ركلتي جزاء في الدقيقتين الـ 69 والـ 82، قبل أن تسجل لوسيا جارسيا الهدف الثالث من انفراد تام بالمرمى في الدقيقة الـ 89.

وفي ختام مباريات اليوم حقق المنتخب النرويجي الفوز بثلاثة أهداف نظيفة على نظيره النيجيري بأقدام كلًا من جورو ريتين ولايسا أوتلاند في الدقيقتين الـ 17 والـ 34 قبل أن تسجل النيجيرية أوسيناشي أوهيل في مرماها بالخطأ في الدقيقة الـ 37.

 

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