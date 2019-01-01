كأس العالم للسيدات| التعادل يحسم مباراة اليابان والأرجنتين وكندا تخطف الكاميرون

لاعبة ليون تخطف هدف الفوز لكندا على حساب الكاميرون

فيسبوك تويتر بلال محمد

انتهت منذ قليل مباريات اليوم، من بطولة كأس العالم للسيدات والتي تستضيفها فرنسا، وتم لعب مباراتين اليوم، الأولى الأرجنتين واليابان، والثانية كانت بين كندا والكاميرون.

المباراة الأولى كانت لحساب المجموعة الرابعة بين الأرجنتين واليابان وانتهت بالتعادل السلبي، ليحتل الأرجنتين المركز الثالث برصيد نقطة، وبفارق الأهداف عن اليابان صاحب المركز الثاني، بينما المجموعة المنتخب الإنجليزي بثلاث نقاط، وفي المركز الأخير المنتخب الأسكتلندي.

وفي المباراة الثانية، خطف المنتخب الكندي الفوز من نظيره الكاميروني بهدف نظيف سجلته اللاعبة كديشا بوشنانا، لاعب ليون الفرنسي في الشوط الأول.

وبهذه النتيجة يرتفع المنتخب الكندي إلى النقطة الثالثة في صدارة المجموعة الخامسة، ويتذيل الكاميرون المجموعة دون أي نقطة، ومن المنتظر ان يلعب كلاً من نيوزلاندا وهولندا معاً في باقي مباريات الجولة.

ومن المنتظر أن تقام في الغد ثلاث مباريات في البطولة، الأولى بين نيوزلندا وهولناد، ثم تشيلي والسويد، وفي المساء الولايات المتحدة الأمريكية مع تايلاند.