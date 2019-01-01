كأس العالم للسيدات | إيطاليا تصعق الصين، وهولندا تُطيح باليابان في الدقيقة 90

أوروبا تُسيطر على الدور ربع النهائي في كأس العالم للسيدات

ترشح المنتخب الإيطالي للسيدات للدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم النسائية المقامة حاليًا على الأراضي الفرنسية، وذلك بالفوز على الصين بهدفين دون رد، في اليوم الختامي لمواجهات الدور ثمن النهائي.

افتتحت فالنتينا جياسينتي أولى أهداف وطن البيتزا عند الدقيقة 15، وتبعتها أرورا غالي بالهدف الثاني مع بداية ضربة بداية الحصة الثانية، لتتحول المباراة مع ذلك الهدف لتحصيل حاصل، وتنتهي بعد ذلك بالثنائية، التي ضمن للقارة العجوز البطاقة السادسة في الدور ربع النهائي.

وفي المباراة التالية التي جرت على ملعب "روازوان بارك"، أمنت سيدات هولندا البطاقة الأوروبية السابعة في الدور ربع النهائي، بقتل سيدات اليابان في الوقت الميت –الدقيقة 90-.

📊رقمان قياسيان خلال الشوط الأول من مباراة غانا وبنين



⏱️د2 : ميكائيل بوتي يسجل الهدف الأسرع في هذه النسخة من البطولة

د9: أندريه أيو يصبح الهداف التاريخي لغانا في كأس الأمم الإفريقية برصيد (9 أهداف) يليه أسامواه جيان (8 أهداف) #إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/A5V3DHLSNk — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 25, 2019

وبينما كان الجميع كان ينتظر صافرة نهاية المباراة المثيرة بهدف لمثله، تحصل منتخب الأراضي المنخفضة على ركلة جزاء في آخر لحظات المباراة، لتقوم صاحبة الهدف الأول ليكي مارتينيز بتنفيذها بنجاح، لتقود منتخب بلاده لفوز لا يُقدر بثمن بهدفين مقابل هدف لممثل آسيا.