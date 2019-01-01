كأس العالم للسيدات .. إسبانيا تنحني أمام الماكينات الألمانية ونيجيريا تحفظ ماء وجه أفريقيا

حفظ منتخب نيجيريا للسيدات ماء وجه القارة السمراء، بتحقيق أول انتصار للقارة في كأس العالم النسائية، المقامة حاليًا على الأرضي الفرنسية، وذلك بعد الفوز على المنتخب الكوري الجنوبي بهدفين دون رد.

وافتتحت كيم دويون أولى أهداف اليوم السادس للمونديال النسائي، بهدف بالنيران الصديقة في أول نصف ساعة، قبل أن تضيف اسيسات أشوالا رصاصة الرحمة الثانية قبل نهاية المباراة بربع ساعة، لينعش منتخب النسور الخضراء فرصه في الترشح للأدوار الإقصائية.

وارتفع رصيد نساء نيجيريا لثلاث نقاط، بفارق الأهداف فقط عن المنتخب النرويجي، الذي تعثر أمام المستضيف منتخب فرنسا بنتيجة 2-1، ليسيطر منتخب الديوك على صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة في أول مباراتين، كأول المتأهلين للدور القادم، فيما انهارت فرص ممثل آسيا في المجموعة، حيث يقبع في المركز الأخير بلا نقاط.

وضمن منافسات المجموعة الثانية، تمكن منتخب الماكينات الألمانية من إضافة نظيره الإسباني إلى قائمة ضحاياه، بالفوز عليه بنفس نتيجة فوزه على الصين، بهدف نظيف، حمل توقيع سارة قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

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🏆 أوقيانوسيا - كأس أوقيانوسيا للأمم pic.twitter.com/E6G9dGCndj — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 12, 2019

بهذا الفوز، يكون المنتخب الألماني قد اعتلى صدارة مجموعته، مثل فرنسا بالعلامة الكاملة، ويتبعه لا روخا بثلاث نقاط، قبل لقاء الغد الذي سيجمع التنين الصيني بالبافانا بافانا "جنوب أفريقيا" في ختام مواجهات الجولة الثانية.