كأس العالم للسيدات | ألمانيا تبعثر نيجيريا والنرويج تنهي المغامرة الأسترالية

استعرض منتخب سيدات ألمانيا قوته المفرطة على نظيره النيجيري، في أولى مواجهات دور الـ16 لبطولة كأس العالم للسيدات فرنسا 2019.

وفاز منتخب الماكينات بثلاثية دون هوادة، في المباراة التي جرت على ملعب "ديز ألب" بعد عصر اليوم السبت، ليصبح ممثل القارة العجوز، أول المتأهلين للدور ربع النهائي.

وافتتحت أليكساندا بوب أولى الأهداف عند الدقيقة 20، وذلك في ظهور صاحبة الـ28 عامًا في مباراتها الـ100 بقميص منتخب بلادها الألماني، قبل أن تُضيف سارة دايبريتز ثاني أهداف الألمان من علامة الجزاء في الدقيقة 27، كثالثة ألمانية تسجل في 3 مباريات متتالية في المونديال، منذ أن فعلتها بريجيت برينز عام 2003.

وقبل نهاية الموقعة الأوروبية الأفريقية، قتلت ليا شويلير المباراة إكلينيكيًا برصاصة الرحمة الثالثة، لتنتهي ثاني محاولة نيجيرية في الأدوار الإقصائية في المونديال النسائي، والأولى منذ مونديال 1999.

وفي ثاني مواجهات دور الـ16، التي جمعت سيدات النرويج بأستراليا على ملعب "آليانز ريفيرا"، تمكن المنتخب الأوروبي من إنهاء المغامرة الإسترالية بمساعدة ركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بهدف للكل، لتفتك القارة العجوز أول بطاقتين في الدور ربع النهائي، قبل مباراتي الغد.

⏱️د33: سوري كابا يحرز الهدف الأول لمنتخب غينيا

⏱️د49: أنيسيت أندريانانتينا يسجل هدف التعادل لمدغشقر

⏱️د55: كاروليس أندريا يتقدم لمدغشقر بهدف ثاني

⏱️د66: فرانسو كامانو يتعادل لغينيا عن طريق ركلة جزاء



مباراة مثيرة على ملعب الإسكندرية 🔥#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/CQWjlpIWAi — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 22, 2019

وسيكون منتخب سيدات إنجلترا على موعد مع نظيره الكاميروني بعد عصر الأحد، وسيعقبه اللقاء المرتقب بين البلد المنظم فرنسا وضيفه اللاتيني الثقيل سيدات البرازيل، بحثًا عن مكان بجانب النرويج وألمانيا في الدور القادم.