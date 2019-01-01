قبل مونديال الأندية - تحديد موعد عودة البريك لتدريبات الهلال

البريك يقترب من العودة إلى الهلال قبل انطلاق مشوار كأس العالم للأندية.

حدد الجهاز الطبي لفريق نادي الهلال، موعد عودة محمد البريك، الظهير الأيمن للزعيم، إلى التدريبات الجماعية، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

البريك تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه الهلال أمام أوراوا ريد الياباني، خلال مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا، التي شهدت تتويج الزعيم باللقب القاري.

ومن المقرر أن يعود محمد البريك إلى التدريبات الجماعية للهلال، يوم الأربعاء المقبل، بعد اكتمال شفائه من الإصابة التي يعاني منها.

وعلى جانب آخر، أجرى الفرنسي بافيتيمبي جوميس، مهاجم الهلال، فحصًا طبيًا في دبي، على موقع إصابته في اليد، حيصث سيبدأ تدريباته اللياقية والبدنية خلال الأيام المقبلة تدريجيًا.

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ويستعد الهلال لمواجهة الجبلين يوم السبت المقبل، في دور الـ32 ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

تدريبات الهلال استعدادًا للجبلين، شهدت تركيز لوشيسكو على الجوانب الفنية والتكتيكية، حيث بدأ المباراة بتدريبات لياقية، قبل الاعتماد على تطبيق الجمل التكتيكية والفنية.

الهلال أعلن عن قائمته الأساسية لبطولة كأس العالم للأندية، التي ستبدأ 11 ديسمبر الجاري في قطر، حيث شهدت استبعاد نواف العابد وصالح الشهري.