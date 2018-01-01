رقم قياسي جديد تبحث عنه الفرق في كأس العالم للأندية الإمارات 2018

النسخة الرابعة من المونديال بالإمارات شهدت رقمًا قياسيًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

نجحت الفرق المشاركة في كأس العالم للإمارات 2018 في كسر الرقم القياسي للأهداف المسجلة في أول ثلاث مباريات تم خوضها، حيث تم تسجيل 14 هدفًا من قبل لاعبي العين الإماراتي وويلينجتون النيوزيلاندي وجوادالاخارا المكسيكي وكاشيما إنتلرز الياباني.

14 هدفًا في ثلاث مباريات أي بمعدل 4.67 هدفًا في المباراة، ليكسر الرقم القياسي الذي تم تسجيله في أول ثلاث مباريات من نسخة مونديال اليابان 2008 والبالغة عشرة أهداف.

وتستهدف حاليًا الفرق المشاركة في المباريات المتبقية من كأس العالم تخطي الرقم القياسي الذي تم تسجيله في نسختي مونديال المغرب 2013 واليابان 2016، حيث تم تسجيل 28 هدفًا في ثماني مباريات، وتحتاج النسخة الحالية 15 هدفًا في الخمسة لقاءات المقبلة، لكسر ذلك الرقم.

وقال عارف العواني؛ مدير مونديال الإمارات 2018، عن هذا: "نحن محظوظون بتسجيل هذا الكم من الأهداف، لدينا فرق مختلفة كلٌ بطل في قارته، الأمر ليس كمًا فقط، بل أيضًا هي أهداف رائعة، وما زلنا ننتظر رؤية ريفر بليت الأرجنتيني وريال مدريد الإسباني، ومتشوقون للغاية لرؤية الأهداف التي سيسجلونها".

كان أعلى معدل للأهداف تم تسجيله في نسخ كأس العالم التي أقيمت بالإمارات، في عام 2010 بمعدل 27 هدفًا، بينما كان مونديال الإمارات 2017 صاحب المعدل الأقل بـ17 هدفًا في ثماني مباريات، وثلاثة أهداف فقط في أول ثلاث مباريات.