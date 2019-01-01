كأس السوبر الإيطالي| إصابة ماندجوكيتش قد تبعده عن مواجهة ميلان

المهاجم الكرواتي سيغيب عن مواجهة السبت في الكأس ضد بولونيا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية ارتفاع نسبة غياب ماريو ماندجوكيتش مهاجم يوفنتوس عن مباراة كأس السوبر الإيطالي ضد ميلان.

جاء ذلك بعد تعرضه لإصابة في التدريبات، أكدت غيابه عن مباراة السبت في كأس إيطاليا ضد بولونيا بشكل مبدئي. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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وتعرض الكرواتي لمشكلة في الفخذ الأيسر، قد تكلفه الابتعاد عن قمة الأربعاء التي تقام في جدة بالمملكة العربية السعودية.

ووفقاً للتقارير، فإنه على الرغم من أهمية ماندجوكيتش بالنسبة للمدرب ماسيميليانو أليجري، وعلى الرغم من أهمية المباراة ككل، إلا أنه من غير المحتمل أن يخاطر به.

يذكر أن ماندجوكيتش اكتسب المزيد من الأهمية بقدوم كريستيانو رونالدو ورحيل جونزالو هيجوايين إلى ميلان.