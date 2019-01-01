كأس الدوري البرتغالي | سبورتينج لشبونة يخطف بطاقة التأهل للنهائي ويلاقي بورتو

النهائي يوم السبت المقبل على نفس الملعب

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

نجح سبورتينج لشبونة في خطف بطاقة التأهل إلى الدور النهائي من كأس الدوري البرتغالي، عقب الفوز بركلات الترجيح على سبورتينج براجا

وكان بورتو قد تفوق أمس على بنفيكا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليصبح أول المتأهلين للمباراة النهائية.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وهو ما انتهت معه أحداث الأول.

فتقدم براجا مبكراً أمام جماهيره على أرضية ملعب بلدية براجا، بهدف نظيف سجله دويجو سوزا في الدقيقة الثالثة.

وعدل الأوروجويائي سيباستيان كويتاس النتيجة بهدف في الدقيقة 37 من الشوط الأول لسبورتينج لشبونة.

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وفشل كلا الفريقين في تسجيل الأهداف للانتقال لركلات الترجيح، والتي فشل لاعبي الفريقين تسجيل أول ركلتين لكل فريق.

ونجح برونو فيرنانديز تسجيل ركلة الترجيح الثالثة للشبونة، مقابل إهدار موريو لبراجا، لتنتهي ركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

وسيلتقي مع بورتو في نهائي المسابقة يوم السبت المقبل، على أرضية ملعب سبورتينج براجا، من أجل تحقيق أولى ألقاب البرتغال المحلية.