كأس الدوري الإنجليزي 2019-20: مانشستر يونايتد، ليفربول وأبرز أندية الممتاز التي ستشارك

ستُتاح الفرصة لبعض نجوم المستقبل للمشاركة في منافسة أقوى ضد خصوم أكثر خبرة عندما يشاركوا في كأس الدوري الإنجليزي الممتاز بدايةً من الموسم المقبل

أصبح ناديا مانشستر يونايتد وليفربول هما أخر من ينضما لقائمة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التي ستشارك في بطولة كأس الدوري الإنجليزي لموسم 2019-20، سينافس عملاقا كرة القدم الإنجليزية مع بعض أندية الدرجة الأولى للفوز باللقب، وهي البطولة التي ستمنح لكل المواهب تجربة مهمة للغاية لأنهم سيشاركوا ضد خصوم أكثر خبرة.

عبر "نيكي بات" رئيس أكاديمية مانشستر يونايتد عن أهمية البطولة في تصريح له على الموقع الرسمي للنادي عندما صّرح بأنهم يتطلعوا بشدة للمشاركة في كأس الدوري الإنجليزي للموسم المقبل، وأضاف: توفر المنافسة مجموعة من الخبرات التي ستكون بمناسبة فرصة مثالية لتطوير المواهب المحلية لدينا.

في هذا التقرير سيقودكم جول لمعرفة ماهية نظام البطولة، الأندية المشاركة فيها وما هو أكثر من ذلك.

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ما هي أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التي ستشارك في كأس الدوري الإنجليزي؟

بالإضافة إلى كلا من مانشستر يونايتد وليفربول ستشارك بعض أندية الدوري الممتاز في بطولة كأس الدوري الإنجليزي مثل مانشستر سيتي، آرسنال، تشيلسي وتوتنهام مما يعني الستة الكبار سيتنازعوا على اللقب للمرة الأولى ومعهم نيوكاسل يونايتد، إيفرتون، وست هام، ليستر سيتي، وولفرهامبتون، ساوثامبتون وبرايتون والصاعدين حديثاً نورويتش سيتي وأستون فيلا.

تصنف هذه الأندية بأنها أكاديميات الفئة الأولى في إنجلترا.

أكاديميات الفئة الأولى في كأس الدوري الإنجليزي 2019-20

الفريق الفريق آرسنال أستون فيلا برايتون تشيلسي إيفرتون ليستر سيتي ليفربول مانشستر سيتي مانشستر يونايتد نيوكاسل يونايتد نورويتش سيتي ساوثامبتون توتنهام وست هام يونايتد وولفرهامبتون فولام*

*فولهام هبط إلى دوري البطولة الإنجليزية لموسم 2019-20

في المجمل سيشارك 15 نادياً من أندية الدوري الممتاز في كأس الدوري الإنجليزي لموسم 2019-20، ويعتبر فولام الذي هبط إلى دوري البطولة الإنجليزية هو أخر أندية الفئة الأولى، تم إدخال أندية الدرجة الممتازة في المسابقة للمرة الأولى في موسم 2016-17.

وصل فريق تشيلسي تحت 21 عاماً إلى نصف نهائي البطولة في موسم 2017-18 بعد أن خسر أمام لينكولن سيتي بركلات الجزاء، وكان رديف سوانزي سيتي كان قد تأهل إلى ربع النهائي وخسر أمام البطل كوفينتري سيتي في موسم 2016-17.

ما هي الأندية الآخرى التي ستشارك في كأس الدوري الإنجليزي؟

سينضم حوالي 48 فريقاً إلى الأندية أصحاب أكاديميات الفئة الأولى وذلك من الدرجة الأولى والثانية ليصبح العدد الكلي هو 64 نادياً، أبرزهم بورتسموث حامل اللقب، إبسويتش تاون وفريق "سندرلاند" وصيف النسخة الماضية ومن بين أندية الدرجة الأولى أيضاً كل من بولتون واندرز، بيتيربوروه، كوفينتري سيتي.

من أندية الدرجة الثانية المشاركة في البطولة كل من برادفورد سيتي، كالاريل يونايتد وفريق سالفورد سيتي الذي يملكه جيل 92 للاعبي مانشستر يونايتد.

ما هو نظام بطولة كأس الدوري الإنجليزي؟

تتكون النسخة الحالية من بطولة كأس الدوري الإنجليزي من 64 فريقاً مقسمين إلى 16 مجموعة كل منها يحتوي على أربعة أندية وتنقسم هذه المجموعات إلى فئتين إحداها شمالية والأخرى جنوبية، يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني إلى مراحل خروج المغلوب قبل أن يتم إجراء قرعة في دور ربع النهائي.

يُلعب النهائي دائماً على ملعب ويمبلي في شهر مارس أو أبريل، ومن المثير للاهتمام خلال مرحلة المجموعات يحصل الفائز على ثلاث نقاط، من يتعادل على نقطة واحدة ولكن الطريف أن التعادل في ركلات الجزاء يُحتسب بنقطة أيضاً.

شروط مشاركة فرق الأكاديمية

هناك بعض الشروط التي ستُطبق على فرق الأكاديمية التي ستشارك في البطولة وهي: