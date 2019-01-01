تعرف على مجموعة السعودية، مواعيد مبارياتها وقائمة اللاعبين في كأس الخليج 24

البطولة تنطلق في الـ26 من الشهر الجاري

يستعد منتخب السعودية للمشاركة في كأس الخليج 24 التي ستُقام في قطر خلال الفترة من 26 نوفمبر 2019، الموافق 29 ربيع الأول 1441 هجريًا، حتى الـ8 من ديسمبر 2019، الموافق 11 ربيع الثاني 1441 هجريًا.

الأخضر السعودي كان قد اعتذر عن المشاركة في خليجي 24 لأسباب سياسية قبل أن يتراجع عن القرار ومعه منتخب الإمارات ومنتخب البحرين مما أدى لتغيير موعد انطلاق البطولة وإعادة القرعة الخاصة بها.

كم مرة فازت السعودية بكأس الخليج العربي؟

وقد تم تقسيم المنتخبات الثمانية المشاركة إلى مجموعتين تضم الثانية بجانب السعودية كلًا من الكويت والبحرين وعُمان، فيما تضم الأولى منتخبات الإمارات وقطر والعراق.

وتُعد بطولة خليجي 24 الاختبار الحقيقي الأول للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد مع السعودية، إذ من المتوقع أن تضعه البطولة عدة تحديات أمام منتخبات أفضل وأقوى من منتخبات اليمن وسنغافورة وفلسطين وأوزباكستان التي واجهها في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

المنتخب السعودي يتصدر حاليًا مجموعته في التصفيات الآسيوية المشتركة بفضل انتصاره الأخير على أوزباكستان 3-2 خارج ملعبه، وقد تعادل مؤخرًا مع باراجواي وديًا 0-0.

نستعرض في التقرير التالي مجموعة السعودية في كأس الخليج 24 ومواعيد مباريات الأخضر وقائمة اللاعبين التي اختارها المدرب هيرفي رينارد للمشاركة في البطولة.

مجموعة منتخب السعودية في كأس الخليج 24

أقيمت قرعة كأس الخليج 24 يوم الخميس 14 نوفمبر 2019، الموافق 17 ربيع الأول 1441 هجريًا، وقد أسفرت عن مجموعة جيد لمنتخب السعودية ضمت بجانبه منتخبات الكويت وعُمان والبحرين.

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 السعودية 0 0 0 0 0 0 0 0 2 عُمان 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الكويت 0 0 0 0 0 0 0 0 4 البحرين 0 0 0 0 0 0 0 0

مواعيد مباريات منتخب السعودية في كأس الخليج 24: قطر، السعودية والإمارات .. المرشحون للفوز بكأس خليجي 24

المباراة التاريخ الساعة الملعب السعودية - الكويت الأربعاء 27 نوفمبر 2019 20:00 بتوقيت السعودية

19:00 بتوقيت مصر استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل البحرين - السعودية السبت 30 نوفمبر 2019 20:00 بتوقيت السعودية

19:00 بتوقيت مصر استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل السعودية - عُمان الإثنين 2 ديسمبر 2019 20:00 بتوقيت السعودية

19:00 بتوقيت مصر استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل

قائمة منتخب السعودية في كأس الخليج 24: