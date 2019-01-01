كأس الخليج العربي – فرصة ثمينة لإنقاذ موسم الوحدة وشباب الأهلي دبي

النهائي في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات على ملعب هزاع بن زايد

فيسبوك تويتر بلال محمد

يلتقي كلاً من الوحدة، وشباب الأهلي دبي، في نهائي كأس الخليج العربي، في فرصة ثمينة للطرفين من أجل إنقاذ الموسم الحالي، والظفر ببطولة.

سبق وأن حقق شباب الأهلي دبي البطولة ثلاث مرات، في مواسم 2011 و2013 و2016، بينما تمكن الوحدة من معانقة اللقب مرتين في عامي 2015، 2018.

حسم التعادل 15 مباراة سابقة بين الفريقين، فيما كان الفوز في 22 مباراة لصالح شباب الأهلي دبي، وبنفس العدد من المباريات حقق الوحدة الفوز.

مباراة الغد تعد فرصة كبيرة، للفريقين من أجل إنهاء الموسم بشكل جيد والحصول على لقب محلي، في ظل الابتعاد بشكل كبير عن بطولة الدوري، ويظل الأمل قائماً لشباب الأهلي في المنافسة على بطولة كأس رئيس الدولة.

كون فريقك الخماسي من هولاء النجوم 👇



🧤 حراسة المرمى



🇶🇦 سعد الشيب

🇴🇲 علي الحبسي

🇪🇬 الحضري

🇸🇦 العويس



الدفاع



🇩🇿 جمال بلعمري

🇹🇳 معلول

🇲🇦 بن عطية

🇸🇦 الشهراني



الوسط



🇹🇳 ساسي

🇲🇦 أمرابط

🇶🇦 أكرم عفيف

🇮🇶 مهند علي

🇪🇬 طارق حامد



الهجوم



🇩🇿 بونجاح

🇸🇾 السومة

🇲🇦 حمد الله

🇶🇦 المعز علي — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 21, 2019

ويدخل الوحدة اللقاء بشعار لا بديل عن الفوز، خاصة في ظل تراجعه بالدوري حيث يحتل المركز الخامس برصيد 27 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن شباب الأهلي صاحب المركز الرابع، بعد لعب 17 جولة.

تعول جماهير الوحدة على لاعبي فريقها تحقيق البطولة للعام الثاني على التوالي، في ظل التعاقدات التي قام بها الفريق، للحفاظ على حظوظه في الخروج بشكل مشرف هذا الموسم.

على الجانب الآخر، يسعى شباب الأهلي دبي، إلى تحقيق البطولة، ليواصل تربعه على عرش أكثر الفرق المتوجة بها، بالإضافة إلى إنقاذ الموسم، حيث أصبحت فكرة المنافسة على الدوري صعبة بالنسبة له.