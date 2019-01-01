كأس الخليج العربي | بني ياس يتغلب على الشارقة

بني ياس يظفر بالصدارة المؤقتة..

تغلب بني ياس على ضيفه الشارقة بهدفين دون رد في مستهل منافسات دور المجموعات لكأس الخليج العربي الإماراتي.

سجل هدفي بني ياس بيدرو كوندي في الدقيقة 61 من ركلة جزاء وفي الدقيقة 92.

المباراة شهدت طرد جواو فيكتور لاعب بني ياس في الدقيقة 72، إلا أن الفريق نجح بالحفاظ على الفوز وتعميقه لاحقاً أيضاً.

وفي المجموعة الثانية ذاتها تعادل عجمان مع حتا سلبياً دون أهداف.

أما في المجموعة الأولى، فاز الجزيرة على خورفكان بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

بذلك يحتل بني ياس صدارة مجموعته مؤقتاً، بانتظار ما ستسفر عنه مواجهة الوحدة والفجيرة.