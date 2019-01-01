الجولة السابعة لكأس الخليج العربي تحتفي بيوم الشهيد واليوم الوطني 48

مناسبة كبيرة في الإمارات

شهدت الجولة السابعة من مسابقة كأس الخليج العربي الاحتفاء بمناسبتين وطنيتين غاليتين على جميع الإماراتيين والمقيمين في الدولة، تتجلى في اليوم الوطني 48 ويوم الشهيد.

وأقيمت مباريات الجولة السابعة على مدار الأيام القليلة الماضية وشهدت عدد من النتائج القوية أبرزها انتصار النصر على الظفرة 2-0 وخسارة العين أمام خورفكان 4-2 والجزيرة أمام اتحاد كلباء 2-1 وفوز الوصل على عجمان 3-2.

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وجاء احتفال رابطة المحترفين الإماراتية من خلال ارتداء اللاعبين في جميع مباريات الجولة لقمصان تحمل شعار يوم الشهيد، تصاميم على الشاشات الكبرى والشاشات الالكترونية المحيطة بالملعب، فيما تم عرض شعار يوم الشهيد في دائرة منتصف الملعب في مباراة الوصل وعجمان، بالإضافة إلى عرض علم دولة الإمارات في لوحات اصطفاف اللاعبين.

وفي هذا الصدد، قال وليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة أن مشاركة الرابطة في المناسبات الوطنية تأتي من منطلق إيمانها بأن كرة القدم تقدم رسائل إنسانية قبل أن تكون مجرد لعبة.

مضيفًا "نحرص دائمًا على ربط كرة القدم بالمجتمع في جميع المناسبات، فاليوم الوطني هو مناسبة نفخر بها جميعًا ونستذكر خلالها إنجازات الدولة ونعمل على مواصلة مسيرة التطور، أما يوم الشهيد، فهي ذكرى وفاء وعرفان لشهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن".

وانتهت مرحلة المجموعات من كأس الخليج العربي الإماراتي بتأهل أندية العين وشباب الأهلي والنصر وخورفكان عن المجموعة الأولى وأندية الوحدة والفجيرة والوصل والشارقة عن المجموعة الثانية لمرحلة ربع النهائي.