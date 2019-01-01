الرفاعي: مواجهة بني ياس صعبة، لكن الوحدة بمن حضر

المدافع المصري يتحدث كذلك عن مستواه الجيد مؤخرًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اعترف عبد الله الرفاعي مدافع الوحدة بصعوبة المباراة أمام بني ياس في ثالث جولات كأس الخليج العربي الإماراتي، لكن مؤكدًا في نفس الوقت أن فريقه بمن حضر.

وانطلقت يوم أمس مباريات الجولة الثالثة في البطولة، وقد شهدت انتصارًا ساحقًا للعين على الجزيرة 3-0 وسقوط مفاجئ للوصل أمام الفجيرة 1-0 وتعادل سلبي بين الظفرة وخورفكان.

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وتُستكمل المباريات اليوم بعدد من المواجهات الصعبة والمثيرة أبرزها النصر ضد شباب الأهلي والوحدة أمام بني ياس.

الرفاعي تحدث عن مباراة الليلة قائلًا "نطمح للفوز أمام أحد أصعب الفرق، وهو تحدٍ كبير يواجه العناصر الشابة للوحدة في هذه المباراة".

أضاف "الوحدة بمن حضر، ونتمنى أن نخرج بالنتيجة التي ترضي جماهيرنا".

وساهم اللاعب بمستواه الممتاز في حصد الوحدة لـ6 نقاط من الجولتين الأولى والثانية، وقد أعاد هذا التحسن المحلوظ في أدائه للجماعية والمساعدة التي يجدها من زملائه اللاعبين في فريق "أصحاب السعادة".

يُذكر أن المدافع المصري صاحب الـ24 عامًا انضم للوحدة عام 2018 وسُجل ضمن قائمة المقيمين، وقد أعير في نفس العام إلى الظفرة.