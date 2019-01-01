كأس الجزائر - وفاق سطيف يقصي اتحاد العاصمة ويتأهل لدور الـ8

الوفاق يضرب موعدًا مع اتحاد عنابة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق وفاق سطيف فوزًا سهلًا أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بثلاثية مقابل هدف وحيد، بدور الـ16 من كأس الجزائر.

عبد القادر بدران تقدم أولًا للفريق السطيفي في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، وتمكن الاتحاد من تعديل النتيجة في بداية الشوط الثاني من ضربة جزاء، سجلها رضوان شريفي.

وفي الدقيقة 52 من عمر اللقاء، أعاد هواري فرحاني التقدم للوفاق مرة أخرى بالهدف الثاني، واختتم عبد المؤمن جابو التسجيل في الدقيقة 79، لتنتهي المباراة بتأهل وفاق سطيف لدور الـ8.

ومن المقرر أن يلاقي الوفاق فريق اتحاد عنابة في دور الـ8، على أن تقام المباراة في 19 من فبراير المقبل.